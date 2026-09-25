Minić najavio vaučere i veliku pomoć za mlade

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić večeras je na tribini "Mladi pitaju" u Banjaluci rekao da su do sada sprovedene brojne mjere koje treba da opredijele mlade da se školuju i ostanu da žive i rade u Srpskoj.

Minić je pojasnio da su to mjere pronatalitetne politike, osnovnog i srednjeg obrazovanja, besplatnog studiranja i mnoge druge.

On je novinarima rekao da će mladima prenijeti koje je Vlada Srpske pripremila pakete mjera kada je riječ o stambenom zbrinjavanju, izgradnji određenih stanova koji bi bili rentani po simboličnim cijenama.

Dodao je da su planirani i vaučeri koji će biti podijeljeni srednjoškolcima jednom godišnje da za taj iznos mogu položiti vozački ispit ili da ga po sopstvenom izboru iskoriste za nešto drugo.

"Za studente završnih godina fakulteta pripremićemo startap pakete. Potrebno je osnovati fondove za privredu i mlade, jer je Republika Srpska finansijski likvidna i ide uzlaznom putanjom", rekao je Minić novinarima u Banjaluci gdje je zajedno sa kandidatom SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović učestvovao na tribini "Mladi pitaju" na platou ispred Sportskedvorane "Borik".

On je naglasio da zajedno sa mladima treba kreirati mjere da bi izrazili želju da ostanu u Srpskoj.

Dodao je da se uporedo radi i infrastruktura, energetska mreža, te da se na svakom koraku vidi razvoj Republike Srpske, prenosi Srna.