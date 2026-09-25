Cvijanović za ATV: Posjeta SAD bila je suštinska, odnosi bolji nego ikada

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je za ATV da su odnosi Srpske i SAD bolji nego ikada, te da su razgovori u Bijeloj kući i Njujorku bili od suštinskog značaja za poziciju Srpske.

Komentarišući prisustvo prijemu kod američkog predsjednika u Njujorku, Cvijanovićeva je istakla da se prvi put desilo da dva člana Predsjedništva BiH budu na tom događaju, što je izazvalo dosta oduševljenja kod našeg naroda, ali i negodovanje onih koji ne vole naše pojavljivanje u svijetu.

"Po pravilu, pozivnicu dobija onaj ko je u tom periodu predsjedavajući. Ovo je bio izuzetak i prvi put da sam dobila pozivnicu. Poziv je stigao direktno iz Bijele kuće i aktiviran je Državni protokol SAD. Svaka prilika treba da se iskoristi za građenje bolje pozicije Republike Srpske u svijetu", kazala je Cvijanovićeva gostujući u emisiji ATV-a "U prvom planu", te pojasnila:

"Mi gotovo nikada nismo imali mogućnost da srpski član Predsjedništva prisustvuje tom prijemu zato što zasjedanje Generalne skupštine pada uvijek u septembru, kada po rotaciji pozicija predsedavajućeg pripada bošnjačkom članu. Jednom smo imali situaciju da je gospodin Radmanović učestvovao, ali to je bilo kada je dogovoreno na sjednici Predsjedništva jer onaj koji je predsedavao nije bio u prilici da ode. Ovo jeste raritet po tome što ste na jednom mjestu imali dva člana i ja sam jako ponosna i zadovoljna što je tako."

Razgovor sa Suzi Vajls trajao duplo duže od planiranog

Govoreći o sastanku sa šeficom kabineta američkog predsjednika Suzi Vajls, Cvijanovićeva je istakla da je riječ o izuzetnoj ženi sa mnogo znanja i posvećenosti, koja upravlja procesima u Bijeloj kući.

"Na sastanku sam ostala skoro duplo duže nego što je bilo planirano. To je bila prilika da se razgovara o Republici Srpskoj, situaciji u BiH, regiji i o globalnim kretanjima. Ona je dobro upućena u situaciju, a kroz pitanja i potpitanja vidjelo se da postoji mnogo više od puke svijesti o procesima. Počastvovana sam prilikom i vremenom koje nam je određeno, što pokazuje da smo dobro primljeni", navela je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da danas u Vašingtonu postoji daleko veće razumijevanje da je BiH decentralizovana zemlja u kojoj svako mora da uživa svoju autonomiju u skladu sa Ustavom i Dejtonskim sporazumom.

"Preživjeli smo težak period u kojem nismo imali razumijevanje, gdje se sve što smo radili svodilo na optužbe da se ruši država. Prethodne administracije bile su usmjerene samo na to da razumiju jednu stranu ili da prave put za BiH kakav nije predviđen Dejtonskim sporazumom. Sada postoji razumijevanje da svako ima pravo da se samostalno razvija u skladu sa Ustavom. Posjeta je bila pun pogodak jer se odnosila na suštinu, a ne na to da se samo protokolarno pojavite i kažete dvije-tri rečenice", kazala je Cvijanovićeva.

Susreti sa Grenelom, Landauom i evropskim liderima

Pored sastanka sa Suzi Vajls i prijema kod predsjednika, Cvijanovićeva je imala i sadržajan sastanak sa ambasadorom Ričardom Grenelom, kao i razgovore sa zamjenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom i evropskim liderima.

"Sastanak sa ambasadorom Grenelom bio je suštinski, sadržajan i konstruktivan, sa puno razumijevanja. Shvatili smo da smo partneri na istoj strani i da na isti način posmatramo globalna kretanja i suverenistički pristup. Tokom dinastičnog putovanja učestvovala sam i kao govornik na Konkordija samitu u Njujorku. Sve u svemu, ovo su bili vrlo kvalitetni i suštinski sastanci", rekla je ona.

Na pitanje koje su ključne poruke i šta je ostalo najupečatljivije sa svih susreta, Cvijanovićeva je odgovorila:

"Želimo da gradimo prijateljstvo, bolje razumijevanje i da budemo jedni drugima od pomoći za buduće procese. Nekada je bilo nezamislivo ući u Bijelu kuću, a meni je ovo od Nove godine bio peti ili šesti put da sam tamo. Vrijedilo je uraditi svaki korak koji Republici Srpskoj daje sigurnost i popravlja njenu poziciju."

"Mi ne radimo protiv bilo koga, već radimo za istinu"

Osvrćući se na reakcije iz Sarajeva, Cvijanovićeva je naglasila da Srpska vodi pristojnu i stabilnu politiku.

"Ono po čemu se razlikujemo od kolega iz Sarajeva jeste to što mi ne radimo protiv njih, već radimo za istinu. Toliko je posejano laži i neistina o Republici Srpskoj da je to težak put da hodate i čupate neistinu, a sadite istinu. Kad razgovaram sa stranim liderima, kažu mi da više nemaju živaca da slušaju to kukanje iz Sarajeva jer se samo žale i ništa novo ne nude. Nas njihova histerija ne dotiče, mi živimo našu realnost koja se zove Republika Srpska u svom ustavnom kapacitetu", rekla je Cvijanovićeva.

Dodala je da je Srpska prebrodila težak period, da je skinula ranije finansijske i političke barijere i da sada dolazi vrijeme u kojem se kroz znanje, pamet, dobre odnose i kontakte ostvaruju ciljevi Republike Srpske.