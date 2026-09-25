Logo

Sara Ćirković pokorila Evropu, oglasio se Dodik: Bravo, šampionko!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
25.09.2026 17:32

Komentari:

0
Сара Ћирковић покорила Европу, огласио се Додик: Браво, шампионко!

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrene čestitke na odbrani titule prvakinje Evrope, našoj najboljoj bokserki Sari Ćirković.

"Saro, iskrene čestitke na odbrani titule prvakinje Evrope! Po drugi put uzastopno si na evropskom tronu, čime si ponosnim učinila svoj Bratunac i cijelu Republiku Srpsku. Ostvarila si sjajan uspjeh, koji je plod tvog talenta, rada i velike upornosti. Bravo, šampionko - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, naša najbolja bokserka okitila se zlatnim odličjem u bantam kategoriji 54 kilograma na šampionatu u Sofiji, prvom koji organizuje "World Boxing" Svjetske bokserka federacija, koju je priznao Međunarodni olimpijski komitet.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Sara Ćirković

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

Republika Srpska

Cvijanović: Strani članovi pokazali sumnju u rad Komisije

1 h

3
Објављен научни рад о Трговској гори: Хрватска свјесно угрожава Српску

Republika Srpska

Objavljen naučni rad o Trgovskoj gori: Hrvatska svjesno ugrožava Srpsku

1 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик и српски члан Предсједништва БиХ у званичној посјети Израелу, САД и Русији.

Republika Srpska

"Istorijsko vrijeme za srpsku u međunarodnim odnosima"

3 h

3
Срђан Амиџић, министар финансија у Савјету министара БиХ

Republika Srpska

Amidžić: Realizacija značajnih projekata - potvrda intenzivnog rada institucija Srpske

4 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

50

Patrijarh Porfirije svečano dočekan na Palama

17

36

Sin ambasadora Izraela se bori za život: Objavljen stravičan snimak napada

17

32

Sara Ćirković pokorila Evropu, oglasio se Dodik: Bravo, šampionko!

17

30

Dvije žene povrijeđene u slijetanju golfa

17

26

Bakin tajni recept za zimnicu: Ove kisele feferone ostaju hrskave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima