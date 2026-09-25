Sara Ćirković pokorila Evropu, oglasio se Dodik: Bravo, šampionko!

"Saro, iskrene čestitke na odbrani titule prvakinje Evrope! Po drugi put uzastopno si na evropskom tronu, čime si ponosnim učinila svoj Bratunac i cijelu Republiku Srpsku. Ostvarila si sjajan uspjeh, koji je plod tvog talenta, rada i velike upornosti. Bravo, šampionko - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Saro, iskrene čestitke na odbrani titule prvakinje Evrope! Po drugi put uzastopno si na evropskom tronu, čime si ponosnim učinila svoj Bratunac i cijelu Republiku Srpsku. Ostvarila si sjajan uspjeh, koji je plod tvog talenta, rada i velike upornosti. Bravo, šampionko! https://t.co/mznXYdkTt1 — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 25, 2026

Podsjećamo, naša najbolja bokserka okitila se zlatnim odličjem u bantam kategoriji 54 kilograma na šampionatu u Sofiji, prvom koji organizuje "World Boxing" Svjetske bokserka federacija, koju je priznao Međunarodni olimpijski komitet.