Sara Ćirković pokorila Evropu, oglasio se Dodik: Bravo, šampionko!

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrene čestitke na odbrani titule prvakinje Evrope, našoj najboljoj bokserki Sari Ćirković.
"Saro, iskrene čestitke na odbrani titule prvakinje Evrope! Po drugi put uzastopno si na evropskom tronu, čime si ponosnim učinila svoj Bratunac i cijelu Republiku Srpsku. Ostvarila si sjajan uspjeh, koji je plod tvog talenta, rada i velike upornosti. Bravo, šampionko - istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Saro, iskrene čestitke na odbrani titule prvakinje Evrope!
Po drugi put uzastopno si na evropskom tronu, čime si ponosnim učinila svoj Bratunac i cijelu Republiku Srpsku. Ostvarila si sjajan uspjeh, koji je plod tvog talenta, rada i velike upornosti.
Bravo, šampionko! https://t.co/mznXYdkTt1— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 25, 2026
Podsjećamo, naša najbolja bokserka okitila se zlatnim odličjem u bantam kategoriji 54 kilograma na šampionatu u Sofiji, prvom koji organizuje "World Boxing" Svjetske bokserka federacija, koju je priznao Međunarodni olimpijski komitet.
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