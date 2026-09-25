Datum rođenja otkriva koji svetac je vaš zaštitnik

Kažu da ništa u životu nije slučajno — pa ni datum kada smo rođeni.

Prema numerologiji, svako od nas nosi poseban životni broj koji ne govori samo o karakteru i sudbini, već i o tome koji svetac nas čuva, štiti i usmjerava kroz život.

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Vjeruje se da su upravo ti nevidljivi zaštitnici razlog zašto smo se nekad "izvukli" iz problema, zašto nas je nešto sačuvalo u posljednjem trenutku ili zašto nam se, kad je najteže, pojavi neočekivana pomoć.

Ako znate svoj životni broj, možete saznati i koji svetac je uz vas — i kada je posebno važno da mu se obratite molitvom i zapalite svijeću.

Kako da izračunate svoj životni broj?

Saberite sve cifre iz datuma rođenja dok ne dobijete jednocifren broj.

Primjer:

14. 06. 1985. → 1+4+0+6+1+9+8+5 = 34 → 3+4 = 7

To je vaš životni broj.

KOJI SVETAC VAS ŠTITI PREMA BROJU

Broj 1 — Sveti Đorđe

Zaštitnik hrabrih i onih koji stalno vode bitke u životu.

Ako ste rođeni pod brojem 1, vi ste borac, ali vam često treba dodatna snaga.

Upalite svijeću na Đurđevdan i kada vam treba hrabrost za važne odluke.

Broj 2 — Presveta Bogorodica

Zaštitnica porodice, mira i emotivne stabilnosti.

Broj 2 su ljudi velikog srca, ali često emotivno ranjivi.

Posebno se molite na Veliku Gospojinu i Malu Gospojinu.

Broj 3 — Sveti Nikola

Svetac pomoći, putnika i onih koji često brinu za druge.

Ako ste trojka, često više dajete nego što dobijate.

Na Nikoljdan obavezno zapalite svijeću za zaštitu doma.

Broj 4 — Sveti Jovan Krstitelj

Zaštitnik istine, duhovne snage i moralnih načela.

Četvorke su ljudi koji ne trpe nepravdu.

Na Jovanjdan se preporučuje molitva za mudrost i mir.

Broj 5 — Sveti Arhangel Mihail

Zaštitnik od zla i loših uticaja.

Petice često ulaze u rizične situacije i velike promjene.

Na Aranđelovdan zapalite svijeću za zaštitu i snagu.

Broj 6 — Sveti Sava

Zaštitnik porodice, djece i znanja.

Šestice su ljudi koji brinu o drugima i često nose teret cijele porodice.

Na Savindan se molite za slogu i zdravlje ukućana.

Broj 7 — Sveti Petka

Zaštitnica zdravlja, posebno žena i onih koji nose tihu patnju.

Sedmice su duboke, emotivne i često ćutke trpe.

Na Svetu Petku obavezno zapalite svijeću za zdravlje.

Broj 8 — Sveti Vasilije Ostroški

Zaštitnik onih koji prolaze kroz teške životne iskušenja.

Osmice često imaju težak, ali snažan životni put.

Na njegov praznik i kad vam je najteže, zapalite svijeću i pomolite se.

Broj 9 — Sveti Arhanđel Gavrilo

Zaštitnik duše, vjere i velikih životnih prekretnica.

Devetke su stare duše, često mudrije nego što djeluju.

Na Blagovesti se posebno preporučuje molitva za put i sudbinu.

Zašto je važno zapaliti svijeću baš na te dane?

Prema narodnom vjerovanju, dani posvećeni vašem zaštitniku su trenuci kada je duhovna veza najjača, a molitve se "brže čuju".

Zato se savjetuje da se tada:

zapali svijeća

izgovori kratka molitva

pomisli na ono što vam je trenutno najteže

Mnogi vjeruju da se baš tada pokreću male, ali važne promjene koje kasnije vode ka velikom olakšanju, prenosi "Alo".