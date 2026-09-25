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Pavlović i Đurić o novim vezama Niša i Han Pijeska: Da već sljedeće godine vidimo rezultate

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25.09.2026 19:25

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Павловић и Ђурић
Foto: Ustupljena fotografija

Završnica manifestacije "Dani Srpske u Srbiji" u Nišu bila je prilika i za razgovore o konkretnijem povezivanju Niša i lokalnih zajednica Republike Srpske.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović i načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić govorili su o mogućnostima saradnje u turizmu, obrazovanju, sportu, privredi i povezivanju institucija.

Pavlović je istakao da je za Niš domaćinstvo završnice manifestacije čast, ali i obaveza, podsećajući na istorijsku ulogu grada.

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"Ovo je grad koji je 1914. bio ratna prestonica Srbije i u kome je u decembru te godine doneta Niška deklaracija. Takav grad zna koliko vredi kada se ljudi istog jezika i istih običaja ne zaborave. Zato mislim da završnica ove manifestacije nije slučajno u Nišu“, rekao je Pavlović.

On je naglasio da je još važnije ono što će ostati nakon završetka manifestacije.

"Ne bih voleo da ovo ostane samo svečanost. Kad se gosti vrate kući, pravo pitanje nije da li je bilo lepo, nego šta smo započeli. Smisao ovakvih dana vidim u tome da se ljudi upoznaju direktno: gradonačelnik sa načelnikom, škola sa školom, turistička organizacija sa turističkom organizacijom. Te veze ne čekaju velike odluke, a traju najduže"“, poručio je Pavlović.

Đurić: Turizam, škole i sport prilika za povezivanje

Načelnik opštine Han Pijesak Slobodan Đurić istakao je da najveći prostor za saradnju vidi tamo gde obe strane imaju šta da ponude.

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"Prije svega, tu je turizam. Niška Banja ima ljekovitu vodu, a Han Pijesak planinu i čist vazduh. Turističke organizacije mogu da povežu ponudu, tako da gost koji dođe u Niš sazna šta može da vidi i doživi kod nas, ali i obrnuto. Veliki prostor vidim i u povezivanju djece, škola i sporta. Volio bih da đaci iz Niša vide kraljevu rezidenciju u Han Pijesku, a da naša djeca upoznaju Nišku tvrđavu i istoriju ovog grada", rekao je Đurić.

Mogućnosti za saradnju postoje i u sportu, posebno kada je reč o pripremama niških klubova, za koje Han Pijesak može da ponudi planinske i prirodne uslove.

Prostor za povezivanje postoji i u oblasti privrede i znanja. Niš ima Naučno-tehnološki park i razvijen IT i elektronski sektor, dok bi povezivanje institucija, privrednika i ljudi iz dve lokalne zajednice moglo da otvori mogućnosti za nove projekte.

Pavlović je poručio da postoji spremnost da razgovori budu nastavljeni i da timovi sednu za isti sto, kako saradnja ne bi ostala samo na protokolarnim susretima i pismima o namerama.

Cilj je, kako je istaknuto, da se dogovore konkretne aktivnosti i projekti, kako bi već naredne godine moglo da se govori o rezultatima saradnje Niša i Han Pijeska, a ne samo o planovima.

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Han Pijesak

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