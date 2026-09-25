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Gradonačelnik Prijedora najavio povećanje stipendija

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25.09.2026 13:49

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Градоначелник Приједора најавио повећање стипендија

Grad Prijedor raspisao je danas javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2026/2027. godinu.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor izjavio je danas Srni da će pojedinačni iznosi stipendija biti uvećani, ali da će se naknadno precizirati koliko.

Grad će dodijeliti po 45 učeničkih stipendija za deficitarna zanimanja i za uspjeh u školi, a stipendije prema socijalnom statusu dobiće svi kandidati koji ispune uslove.

Učenik može podnijeti prijavu samo za jednu vrstu stipendije.

Deficitarna zanimanja za učenike srednjih škola u školskoj 2026/2027. godinu su agrotehničar, geodetski tehničar, električar/elektroinstalater, autoelektričar i bravar/zavarivač.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Konkurs za studentske stipendije biće raspisan naknadno.

U prošloj školskoj i akademskoj godini stipendije za studente uvećane su sa 180 KM na 200 KM mjesečno, dok su za učenike srednjih škola ostale kao i prethodne godine 120 KM.

U 2023. grad je prvi put od 2012. godine povećao iznose pojedinačnih stipendija, i to sa 70 na 100 KM za đake i sa 120 na 150 KM za studente. U 2024. godini učeničke stipendije su povećane sa 100 KM na 120 KM, a studentske sa 150 KM na 180 KM, lani je bilo treće povećanje studentskih stipendija u prethodne tri godine, a ove godine biće i četvrto.

U budžetu grada Prijedora za 2026. godinu planirano je 580.000 KM za učeničke i studentske stipendije, a prvim rebalansom ta stavka uvećana je na 640.000 KM.

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Stipendije

Prijedor

Slobodan Javor

studenti

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