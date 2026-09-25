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Osnovana JU Dom za starija lica "Miljevina", Svetosavski hram dobija eparhijski dom

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25.09.2026 13:04

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Основана ЈУ Дом за старија лица "Миљевина", Светосавски храм добија епархијски дом
Foto: Radio Foča

Odbornici Skupštine Grada Foča na današnjoj su sjednici usvojili prijedlog odluke o osnivanju Doma za starija lica „Miljevina“ Foča i prijedlog odluke o planiranju i obezbjeđivanju sredstava za sufinansiranje izgradnje Svetosavskog eparhijskog doma i crkve u naselju Brod.

Usklađeni su i akti o osnivanju Javne zdravstvene ustanove „Apoteka Foča“ koja otvara stanicu u Miljevini.

Dom za starija lica „Miljevina“ omogućiće smještaj i ishranu, njegu i zdravstvenu zaštitu i usluge socijalnog rada za oko sto starih osoba. Pored novog objekta, Grad Foča kupio je i stambenu zgradu u ovom naselju kojom će upravljati i pružati usluge novoosnovana javna ustanova.Gradonačelnik Milan Vukadinović podsjeća da je prije dvije godine Foča podigla kredit od tri miliona maraka kojim se uz isti iznos sredstava Vlade Republike Srpske izgradio dom, što je za Miljevinu, kako je rekao, strateški projekat.

„Tu ćemo smjestiti tridesetak penzionera koji se sufinansiraju putem Centra za socijalni rad, s jedne strane, a s druge strane kapacitet između 60 i 100 mjesta će omogućiti da i druga starija lica imaju svoj dom. Ovo je za Miljevinu strateški projekat u kojoj se u poslijeratnom periodu nije otvarao novi pogon. Sigurno dvadesetak novih radnih mjesta će značiti za to naselje, jer i na ovaj način se trudimo da očuvamo stanovništvo tog kraja“, rekao je Vukadinović..

Na jednočasovnoj sjednici usvojena je odluka o kreditnom zaduženju od 1.100.000 KM za sufinansiranje izgradnje vjerskih objekata. Izgradnja eparhijskog doma hrama Svetog Save koštaće nešto manje od 685.000 KM, a za obezbjeđenje zemljišta i izgradnju crkve na Brodu iz budžeta će se izdvojiti 415.000 KM. U narednih deset godina u gradskom budžetu će se planirati sredstva za otplatu kredita.

Vukadinović podsjeća da je lokalna uprava finansijski podržala sve projekte izgradnje i obnove vjerskih objekata.

„Kako nam ističe stari kredit za podno grijanje hrama, odlučili smo da nastavimo sa uređenjem. Gradnjom eparhijskog doma upotpunićemo ambijent Svetosavskog hrama. Takođe, Brod zaslužuje da Grad ostavi jedan trajni pečat u ovoj mjesnoj zajednici. Pokrenuo sam inicijativu za rekultivaciju i uređenje parka u tom naselju. U središtu parka biće izgrađena crkva ali nije samo stvar gradnje crkve već kompletnog uređenja. Park će dobiti zelene površine, dječije igralište, kutak za penzionere i parking prostore“, precizirao je Vukadinović.

Usklađivanjem akata Javne ustanove „Apoteka Foča“ obezbijeđene su pravne pretpostavke da Miljevina dobije apoteku što će olakšati stanovništvu ali i korisnicima staračkog doma lakšu snabdjevenost lijekovima.

Na sjednici su, između ostalog, po osnovu isteka mandata razriješeni vršioci dužnosti direktora gradskih javnih ustanova koji su ponovo imenovani na iste funkcije.

(Radio Foča)

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Foča

Milan Vukadinović

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