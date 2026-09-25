Tragedija u BiH: Agresivni bik nasmrt izbo vlasnika, farmer podlegao teškim povredama pred kućom

Velika tragedija dogodila se juče u 09.30 časova, u Sladni kod Srebrenika, u zaseoku Panđurište, na njivi Ibrahima Škahića (76), kada ga je izbo agresivni bik.

Prema saznanjima Avaza tragedija se dogodila na njivi, u blizini porodične kuće. Nesrećni Ibrahim je od povreda izdahnuo pred kućom.

Prema riječima mještana Sladne, ovo je velika tragedija, u porodici vladaju tuga i žalost za čovjekom koji se cijelog života borio za porodicu, pa je uzgajao i tovio bikove i krave muzare. Jedan od rođaka, Nedžmudin Škahić Nedžo, takođe jedan od vrijednih farmera, kaže kako su Ibrahim i njegova porodica vrijedni ljudi, borci za život.

– Još ne mogu da dođem sebi. Sinoć sam saznao šta se dogodilo rođaku Ibri. On je baš bio ljudina, vrijedan i pošten čovjek. S obzirom na to da sam i ja farmer, često smo bili zajedno i pričali o ovom teškom poslu. Ovo do sada, da bik svoga hranitelja izbode na smrt, nisam čuo. Žao nam je. Sahrana će se obaviti danas na mjesnom groblju– rekao je Nedžo Škahić za „Avaz“.

Samir, Ibrahimov sin, takođe se bavi stočarstvom, kao vozač mlijeka u ZZ „Gračanka“, gdje radi godinama. Nije imao snage da govori o tome kako je izgubio oca. Pokazao je njivu gdje je bik napao oca i nekoliko puta ga izbo po tijelu.

Našli su ga zet Mirsad i sestra, pozvali u pomoć te ga dovezli do kuće, gdje je od teških tjelesnih povreda podlegao.

Avaz saznaje da će agresivnog bika sutra lovci usmrtiti, jer mu niko od ukućana, niti komšija i mještana, ne smije prići.

Čak je i reporteru „Dnevnog avaza“ rečeno da ni za živu glavu agresivnom biku ne prilazi na 100 metara blizine.