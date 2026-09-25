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Košarac potvrdio: BiH odobren izvoz jabuka i krušaka u Rusiju

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25.09.2026 14:06

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Foto: ATV

BiH je odobren izvoz u Rusku Federaciju 14.270 tona jabuka i 6.405 tona krušaka ovogodišnjeg roda, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

Košarac je, nakon sastanka komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Rusije i BiH na Jahorini, rekao da je rusko tržište veliko i da intenzivno treba raditi na plasmanu proizvoda iz BiH na ovo tržište.

On je podsjetio da je prethodne godine za izvoz u Rusku Federaciju bilo odobreno 4.000 tona jabuka i 1.000 tona krušaka, te zahvalio ruskoj strani što je ove godine odobrila veće količine.

"To govori o svjesnosti i razumijevanju ruske strane da se otvori tržište Ruske Federacije za proizvode iz Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/" , rekao je Košarac novinarima, a prenosi Srna.

On je dodao i da će se raditi na memorandumu o saradnji u oblasti fitosanitarnih uslova, navodeći da će to ojačati adaptaciju proizvoda iz BiH na rusko tržište u primjeni standarda.

"Nastavićemo da radimo i kada je u pitanju Kancelarija za veterinarstvo i proizvodi animalnog porijekla, cijeneći da imamo dobre proizvođače u Republici Srpskoj i FBiH i da se i ti proizvodi u budućnosti mogu naći na tržištu Ruske Federacije", naglasio je Košarac, koji je i zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara.

On je naveo da je na današnjem sastanku istaknuto da je Ruska Federacija strateški partner Republike Srpske, kao i da je do 2026. godine investirala u BiH oko dvije milijarde dolara.

Sastanku je prisustvovao i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov.

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Tagovi :

BiH

jabuka

Rusija

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