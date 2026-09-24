BiH dobija još jedan auto-put

Autor:ATV redakcija
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Budući auto-put Orašje – Brčko – Tuzla, dug oko 61 kilometar, korak je bliže realizaciji nakon što je izabrana kompanija koja će projektovati njegovu prvu dionicu.
JP Autoceste FBiH izabrale su mostarsku kompaniju “Integra” za izradu idejnog i glavnog projekta dionice od Orašja do Distrikta Brčko.
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Riječ je o približno 16 kilometara budućeg auto-puta koji bi, kada bude završen cijeli pravac, trebalo da poveže Tuzlu i sjeveroistočni dio BiH s Hrvatskom i evropskom mrežom auto-puteva.
Vrijednost izabrane ponude iznosi oko 2,03 miliona KM s PDV-om, a na tender je pristiglo šest ponuda, piše BiznisInfo.ba.
Prema objavljenim podacima o nabavci, za izradu projektne dokumentacije predviđen je rok od 18 mjeseci.
Predmet ugovora je izrada idejnog i glavnog projekta dionice Orašje – Distrikt Brčko, dok je posebnim lotom predviđena revizija glavnog projekta.
Prema ranije objavljenim podacima, dionica Orašje – Brčko duga je oko 16 kilometara, a planirana je izgradnja 13 mostova, tri odmorišta i petlje s naplatnim mjestom.
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Ona će predstavljati početak budućeg pravca od granice s Hrvatskom preko Orašja i Brčkog prema Tuzli.
Vlada FBiH ranije je dala saglasnost Autocestama FBiH da budu zadužene za projektnu dokumentaciju i izgradnju trase Orašje – Distrikt Brčko do graničnog prelaza Orašje.
Izbor projektanta još ne znači i početak radova. Prvo slijedi izrada projektne dokumentacije, a potom ostale procedure potrebne prije nego što građevinske mašine mogu izaći na trasu.
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Cijeli planirani auto-put Orašje – Brčko – Tuzla trebalo bi da bude dug oko 61 kilometar. Njegovom izgradnjom Tuzla i sjeveroistočna BiH dobile bi vezu prema Hrvatskoj i dalje prema evropskoj mreži auto-puteva.
U različitim fazama pripreme nalaze se i ostali dijelovi budućeg pravca, uključujući dionicu prema Šićkom Brodu kod Tuzle.
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