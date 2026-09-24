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Isplaćeno 3,2 miliona za podsticaje

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24.09.2026 14:19

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Исплаћено 3,2 милиона за подстицаје
Foto: Pexels

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo  3.270.167 KM i to 1.110 korisnika.

Isplaćene su premija za pšenicu, podrška projektima ruralnog razvoja, podrška projektima u poljoprivredi kroz saradnju Vlade Republike Srpske i opštine Srebrenica, te premija za proizvedene i prodane sadnice jabučastog, koštičavog i jezgrastog voća.

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Ministarstvo poljoprivrede

Podsticaji

Vlada Republike Srpske

Pšenica

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