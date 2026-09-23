Pelet već na 900 KM, a spominje se i poskupljenje grijanja u Banjaluci

U jeku najava teške jeseni za građane, zabilježeno je poskupljenje energenata, uključujući pelet, gas i drva.

Pred početak grijne sezone u Banjaluci pojavile su se i informacije da bi gradsko grijanje moglo poskupjeti. Zvanične potvrde za sada nema, dok odgovor nije bilo moguće dobiti ni od "Eko toplana", kojima Skupština grada sredinom godine nije odobrila zahtjev za povećanje cijene grijanja, piše "BHRT".

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Iz Udruženja potrošača "Reakcija" upozoravaju da bi eventualno poskupljenje grijanja u Banjaluci bilo suprotno Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srpske.

Sporno poskupljenje

Dragan Jošić iz ovog udruženja podsjeća da je grijanje usluga od opšteg interesa, zbog čega bi trebalo biti formirano savjetodavno tijelo koje bi dalo mišljenje o eventualnom povećanju cijene.

"Prema Zakonu o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj, grijanje je usluga od opšteg interesa. Trebalo bi biti formirano savjetodavno tijelo koje će dati mišljenje o poskupljenju. To mišljenje jeste obavezno, ali nije obavezujuće kada se odluka donosi u skupštinama. To tijelo ne postoji, pa je svako poskupljenje u Banjaluci, koje je bilo i koje će biti, počevši od grijanja, suprotno Zakonu o zaštiti potrošača", rekao je Jošić.

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Ono što je već izvjesno jeste da će domaćinstva koja se griju na pelet osjetiti značajan udar na kućni budžet, posebno ako zalihe nisu osigurala još u aprilu. Cijena tone peleta u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine ovih dana dostigla je čak 900 KM.

Cijena peleta

Goran Ivanović iz Asocijacije sertifikovanih proizvođača peleta u BiH upozorava da previsoke cijene mogu ugroziti poslovanje proizvođača tokom narednih sezona.

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"Previsoke cijene nama upropaštavaju naredne dvije ili tri sezone. To želimo izbjeći. Pretpostavljali smo šta će se desiti i ove sezone, pa smo zato u aprilu pozvali potrošače da se na vrijeme snabdiju. Oko 80 odsto njih to je učinilo, dok 20 odsto nije", kazao je Ivanović.

Sve veći troškovi

Grijanje je tokom zime jedna od najvećih stavki u budžetu građana Banjaluke, odmah nakon hrane. Korisnici gradskog grijanja nezadovoljni su i zbog toga što ovu uslugu plaćaju tokom cijele godine.

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