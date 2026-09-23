Bijele kvržice oko očiju mogu biti znak opasnog stanja: Doktor upozorava

Doktor Amir Kan u televizijskom je gostovanju objasnio da se jedan od mogućih znakova povišenog holesterola može primijetiti na licu.

Gledaocima emisije "Loren" poručio je da obrate pažnju na promjene oko očiju koje mogu uočiti jednostavnim pogledom u ogledalo.

Kan, koji je poznat i kao televizijsko lice te autor, u emisiju se uključio iz svoje ordinacije i objasnio na što treba obratiti pažnju.

Stil Jakne iz 90-ih biće najveći trend jeseni

"Lice može puno toga otkriti o zdravlju, a krenućemo od očiju. Ako oko kapaka primijetite nove bijele ili žućkaste kvržice, posebno na području uz obrve, odnosno na koštanom dijelu oko oka, to bi mogao biti znak povišenog holesterola", rekao je.

Prema podacima britanskog javnog zdravstva NHS-a, povišen nivo holesterola može biti povezana s prehranom bogatom zasićenim mastima, viškom kilograma, pušenjem, prekomjernom konzumacijom alkohola i manjkom fizičke aktivnosti. Kod nekih ljudi uzrok može biti i nasljedna sklonost.

Kada se u tijelu nalazi previše holesterola, on se može nakupljati u zidovima krvnih žila i povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani i moždani udar.

Kod mnogih ljudi nivo holesterola može se poboljšati promjenama životnih navika, dok su nekima potrebni i lijekovi.

Scena Željko Mitrović usred emisije kaznio Jovanu Jeremić

Dr Kan gledaocima je objasnio i koje se druge zdravstvene promjene mogu primijetiti na licu.

"Ako primijetite da vam je jedan ili oba kapka spušteni, to može biti nešto s čime ste rođeni i što je za vas normalno. Ali ako se radi o novoj i trajnoj promjeni, trebali biste razgovarati s doktorom. Uzrok može biti povezan s problemima živaca, mozga ili očnih mišića", rekao je.

Dodao je i da izraženija dlakavost na području brade kod žena može biti znak sindroma policističnih jajnika.

Riječ je o stanju koje je povezano s hormonskom neravnotežom, uključujući povišene nivo testosterona.

Fudbal Ovo je cijela Srbija čekala: Veljko Paunović progovorio o Dušanu Vlahoviću

Na kraju je spomenuo i jedan od poznatih simptoma lupusa, autoimune bolesti kod koje imunološki sistem napada vlastite stanice. Kod nekih osoba bolest se može pokazati kroz crveni osip na licu koji se širi preko obraza i nosa u obliku leptira, prenosi "Indeks".