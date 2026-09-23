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Cvijanović poslala poruku podrške ambasadoru Izraela u Vašingtonu: Srpska je uz vas

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23.09.2026 21:39

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je poruke podrške izraelskom ambasadoru u Vašingtonu Jehijelu Lajteru, čiji je sin Nerija Lajter danas ranjen u pucnjavi.

"U ovim teškim vremenima, naše misli i molitve su s vama i vašom porodicom. Dragi prijatelju, Republika Srpska stoji uz vas", dodala je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Podsjećamo, Nerija Lajter, sin ambasadora Izraela u SAD, teško je povrijeđen u napadu automobilom na kontrolnom punktu na Zapadnoj obali.

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Ranjen sin izraelskog ambasadora u Vašingtonu

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Željka Cvijanović

Nerija Lajter

podrška

ambasador

Izrael

Vašington

Komentari (4)

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