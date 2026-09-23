Cvijanović poslala poruku podrške ambasadoru Izraela u Vašingtonu: Srpska je uz vas

Autor:ATV redakcija
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Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je poruke podrške izraelskom ambasadoru u Vašingtonu Jehijelu Lajteru, čiji je sin Nerija Lajter danas ranjen u pucnjavi.
"U ovim teškim vremenima, naše misli i molitve su s vama i vašom porodicom. Dragi prijatelju, Republika Srpska stoji uz vas", dodala je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.
In these difficult times, our thoughts and prayers are with you and your family.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 23, 2026
Dear friend, Republika Srpska stands with you. https://t.co/yS1KRQSFsJ
Podsjećamo, Nerija Lajter, sin ambasadora Izraela u SAD, teško je povrijeđen u napadu automobilom na kontrolnom punktu na Zapadnoj obali.
Svijet
Ranjen sin izraelskog ambasadora u Vašingtonu
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