Cvijanović poslala poruku podrške ambasadoru Izraela u Vašingtonu: Srpska je uz vas

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je poruke podrške izraelskom ambasadoru u Vašingtonu Jehijelu Lajteru, čiji je sin Nerija Lajter danas ranjen u pucnjavi.

"U ovim teškim vremenima, naše misli i molitve su s vama i vašom porodicom. Dragi prijatelju, Republika Srpska stoji uz vas", dodala je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

In these difficult times, our thoughts and prayers are with you and your family.



Dear friend, Republika Srpska stands with you. https://t.co/yS1KRQSFsJ — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 23, 2026

Podsjećamo, Nerija Lajter, sin ambasadora Izraela u SAD, teško je povrijeđen u napadu automobilom na kontrolnom punktu na Zapadnoj obali.