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Požar u Delibatskoj peščari ugašen nakon 52 dana

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23.09.2026 22:31

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Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Požar u Deliblatskoj peščari ugašen je poslije 52 dana borbe sa vatrenom stihijom, bez ljudskih žrtava i izgorjelih objekata, rekao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.

Dačić je rekao da su vatrogasci-spasioci, uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga, uspjeli da ugase požar.

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On je podsjetio da je teren bio nepristupačan i da su vremenski uslovi bili izuzetno teški, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Dačić je rekao da je u najintenzivnijim danima na terenu bilo angažovano više od 560 pripadnika različitih službi, 170 vozila, vatrogasni brod i prateća mehanizacija.

- U pojedinim danima naše službe su na području Deliblatske peščare imale između 100 i 150 intervencija - dodao je Dačić.

On je zahvalio svima koji su učestvovali u gašenju požara, posebno međunarodnim partnerima koji su posredstvom Mehanizma civilne zaštite EU, kada je to bilo najpotrebnije, angažovani na gašenju požara u Deliblatskoj peščari i drugim žarištima u Srbiji.

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- Tu prije svega mislim na vatrogasno-spasilačke timove iz Rumunije, Njemačke i Mađarske, helikopterske timove iz Češke, Slovačke i Rumunije, ali i na posadu specijalizovanog protivpožarnog aviona Ruske Federacije "iljušin" - naveo je Dačić.

(Srna)

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Tagovi :

požar

Srbija

Delibatska peščara

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