Zašto mađarska vojska dolazi u Srbiju

Pripadnici Rečne flotile Vojske Srbije i Prvog puka za razminiranje Mađarske vojske ove nedjelje na Tisi kod Titela izvode zajedničku obuku za izvršavanje namjenskih zadataka u operacijama na unutrašnjim plovnim putevima.

Obuka predstavlja nastavak višegodišnje uspješne saradnje riječnih jedinica dveju zemalja i realizuje se sa ciljem razmjene iskustava u primjeni taktika, tehnika i procedura u zaštiti rečnog saobraćaja, unapređenja obučenosti i sposobnosti za zajedničko izvršavanje zadataka, kao i radi daljeg jačanja međusobnog razumijevanja i povjerenja.

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Ove godine obuci prisustvuju i predstavnici Rumunske armije u svojstvu posmatrača, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Tokom višednevnih aktivnosti na rijeci, mješovite brodske posade uvježbavaju borbene radnje i postupke u zaštiti plovnog puta, uz izvršenje bojevih gađanja po ciljevima na vodi.

Dejstvuje se iz brodskih topova sa riječnih višenamjenskih brodova Vojske Srbije, a dosadašnji rezultati pokazuju visok nivo obučenosti i koordinacije brodskih posada u rješavanju postavljenih vatrenih zadataka.

Pripadnike riječnih jedinica na obuci danas je obišao komandant Kopnene vojske general-major Zoran Nasković. On je razgovarao sa vojnicima i starješinama i izrazio zadovoljstvo što se pripadnici Vojske Srbije i Mađarske vojske odlično profesionalno razumiju i zajednički uspješno rješavaju sve zadatke na obuci.

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Zajednička obuka rečnih jedinica Srbije i Mađarske jedna je od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje naših dvije zemlje usmjerenih na izgradnju konkretnih sposobnosti i promociju dobrosusjedskih odnosa i stabilnosti u regionu, dodaje se u saopštenju.