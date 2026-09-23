Pritvor za oca koji je pijan vozio šestoro djece i suprugu: Dvoje mališana u teškom stanju

Autor:ATV redakcija
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Na prijedlog Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu, sud je odredio pritvor do 30 dana S.Š. (43) iz Ilandže, osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj su povrijeđeni njegova supruga i šestoro djece.
Pritvor mu je određen da ne bi ponovio krivično djelo u kratkom vremenskom periodu. Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu.
Sumnja se da je S.Š. 20. septembra posle ponoći, na putu između mesta Alibunar i Seleuš, upravljajući vozilom "opel astra" sa 1,70 promila alkohola u krvi i neprilagođenom brzinom, izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa kolovoza i prevrnuo se.
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U saobraćajnoj nesreći je povrijeđena njegova supruga i njihovo šestoro djece, a kod dvoje maloljetnika konstatovane su teške tjelesne povrede opasne po život i još uvijek se nalaze u teškom stanju.
On je osumnjičen za krivično djelo teško delo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
(Kurir)
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