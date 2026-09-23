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Automobilom udario u zgradu i završio u dnevnoj sobi: Ima povrijeđenih

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23.09.2026 17:04

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Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених
Foto: Envato/travelarium

Koperski policajci su u utorak popodne obavili uviđaj saobraćajne nesreće u kojoj je 79-godišnji vozač automobila u krivini produžio pravo, udario u stambenu zgradu i probio betonski zid.

Prednjim dijelom automobila završio je u dnevnoj sobi stana u prizemlju. U nesreći su povrijeđene dvije osobe.

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Nešto prije 17 časova koparski policajci dobili su dojavu o saobraćajnoj nesreći u Ankaranu. Nesreća se dogodila u Regentovoj ulici.

Policija je na mjestu događaja utvrdila da je 79-godišnji vozač automobila, krećući se putem od Hrvatina ka Ankaranu, u desnoj krivini produžio pravo, prešao preko travnate površine i prilaznog puta i udario u stambenu zgradu. Automobilom je udario u stan u prizemlju, probio betonski zid i prednjim delom završio u dnevnoj sobi stana.

Prilikom udara vozač i njegova godinu dana mlađa saputnica ostali su zarobljeni u vozilu. Vatrogasci Vatrogasne brigade Koper izvukli su ih iz automobila tehničkom intervencijom. Obje osobe u vozilu su povrijeđene.

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Policija je vozaču naložila stručni pregled, dok se uzrok nesreće još utvrđuje. Provjerava se i sumnja da je počinjeno krivično djelo.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Slovenija

Saobraćajna nesreća

nezgoda

Policija

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