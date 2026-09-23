Užas u Zagrebu: Na deponiji pronađen ljudski kostur

U razmaku od 20 sati zagrebački kriminalisti dva puta su se vraćali na deponiju u krugu preduzeća poznate zagrebačke kompanije na Radničkoj cesti, gdje su radnici, razgrćući tone pristiglog otpada, pronašli dijelove kostura nepoznate odrasle osobe.

Dok se čekaju rezultati obdukcije koštanih ostataka na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku, koji bi trebalo da utvrde identitet preminule osobe, vrijeme i uzrok smrti, Jutarnji list je saznao kako su ljudski ostaci uopšte završili na deponiji.

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U široj zoni u blizini hotela Hilton izvode se građevinski radovi. Ruši se jedan objekat, čiji je otpad bagerom stavljen na gomilu i prema dogovoru odvožen na deponiju.

Kada je oko 14 časova u utorak kamion s otpadom sa tog gradilišta stigao na deponiju, počeli su vaganje i istovar.

Kako saznaje Jutarnji, radnici su tokom istovara odmah uočili lobanju i gornji dio kostura. To je bilo dovoljno da pozovu policiju, koja je na licu mjesta obavila uviđaj.

Kosti su poslate na obdukciju, a kriminalisti i dalje obavljaju razgovore kako bi rekonstruisali misteriju ljudskih ostataka. Korisne informacije mogli bi da im daju bivši i sadašnji vlasnici zemljišta, kao i stanari okolnih zgrada.

Nakon što obdukcija otkrije ključne podatke o osobi, kriminalistička istraga biće nastavljena kako bi se utvrdilo da li je smrt nastupila kao posljedica krivičnog djela ili je riječ o nečem drugom.

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Upućeni u problematiku kažu da ne treba isključiti ni mogućnost da je riječ o tijelu beskućnika, migranta ili usamljenog građanina za kojim, pretpostavlja se, čak godinu dana niko nije tragao.

"Svašta se inače pronađe na otpadu, ali zbog kostura smo svi ostali u šoku. To je presedan. Došao sam s puta u dvorište kompanije i zatekao gomilu policajaca. Mogu samo da potvrdim da je obavljen uviđaj, ali detalje ne mogu da otkrivam", rekao je kratko za Jutarnji list direktor zagrebačke kompanije u kojoj je kostur pronađen.