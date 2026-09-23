Prema astrološkim tumačenjima, pripadnici ova četiri znaka mogu na prvi pogled d‌jelovati distancirano ili nedostupno, ali kada nekoga stvarno zavole, njihova odanost teško se može dovesti u pitanje.

Jarac

Jarac vam možda neće svakog jutra poslati romantičnu poruku. Ali ako vam se automobil pokvari usred noći, velika je vjerovatnoća da će upravo on biti osoba koja će se pojaviti, prenosi Indeks.

Ljubav češće pokazuje d‌jelima nego riječima. Pamtiće šta vam je važno, pomoći kada imate problem i pokušati vaš zajednički život učiniti stabilnijim.

Zbog toga ga ljudi koji očekuju stalne verbalne potvrde ponekad mogu pogrešno doživjeti kao hladnog. Kada Jarac nekoga ozbiljno uključi u svoje dugoročne planove, to je često njegov najveći izraz ljubavi.

Vodolija

Vodolija može ostaviti utisak osobe kojoj niko zapravo nije potreban. Cijeni slobodu, voli imati vlastiti prostor i neće željeti svaki slobodan trenutak provoditi s partnerom.

No to ne znači da ne osjeća duboko. Kada pronađe osobu kojoj potpuno vjeruje, pustiće je u dio svog svijeta koji većina drugih ljudi nikada ne vidi. Neće nužno biti klasično romantičan, ali biće prisutan kada je važno.

Škorpija

Škorpije često d‌jeluju zatvoreno jer ne vjeruju lako. Mogu dugo posmatrati osobu prije nego što joj pokažu koliko im je stalo.

Ali kada nekoga stvarno zavole, teško rade stvari napola. Tražiće duboku povezanost, odanost i osjećaj da s partnerom mogu razgovarati o stvarima koje ne dijele s drugima. Upravo zato izdaje podnose tako teško. Nekome kome su dali potpuno povjerenje dali su puno više nego što se spolja može vid‌jeti.

D‌jevica

D‌jevica možda neće organizovati filmski romantični gest, ali će primijetiti da ste prije tri dana spomenuli kako vam nešto treba - i pojaviti se s tim. Njena ljubav često se krije u detaljima. Pomoći će vam riješiti problem, podsjetiti vas na nešto važno i napraviti stvari koje vam olakšavaju svakodnevicu.

Ponekad može d‌jelovati kritično upravo zato što joj je stalo. No kada nauči malo češće izgovoriti ono što osjeća, partner će lakše prepoznati koliko se topline zapravo krije iza njene racionalne spoljašnjosti.