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Istočno Sarajevo: Podrška grada unapređenju i razvoju pčelarske proizvodnje

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23.09.2026 18:24

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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић и предсједник Удружења пчелара "Рој" Немања Драгичевић потписали су споразум о сарадњи којим је предвиђена подршка унапређењу и развоју пчеларске производње на подручју града.
Foto: Srna

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i predsjednik Udruženja pčelara "Roj" Nemanja Dragičević potpisali su sporazum o saradnji kojim je predviđena podrška unapređenju i razvoju pčelarske proizvodnje.

Ćosić je rekao da Gradska uprava nekoliko godina podržava aktivnosti pčelara, kojih je sve više na području Istočnog Sarajeva, saopšteno je iz ove uprave.

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"Sredstvima iz budžeta grada i gradskog Agrarnog fonda nastojimo da podržimo naše pčelare i da im, koliko možemo, olakšamo ovu godinu koja za proizvođače meda nije bila jednostavna", naveo je Ćosić.

Udruženje pčelara "Roj" iz Istočnog Sarajeva okuplja pčelare iz Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Ilidže i Trnova.

(Srna)

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Ljubiša Ćosić

Istočno Sarajevo

pčelari

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