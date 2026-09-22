Karan i Dodik uručili odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik danas su u Istočnom Sarajevu uručili odlikovanja ljekarima i medicinskim tehničarima Sarajevsko-romanijske regije za zasluge u borbi protiv neprijatelja, kao i nemjerljiv doprinos u pružanju zdravstvenih usluga, stvaranju i oslobođenju Republike Srpske.

Ordenom Krst milosrđa odlikovani su nekadašnji direktor Fonda penziono-invalidskog osiguranja Republike Srpske Jovo Kosmajac, akademik i hirurg u vojnoj bolnici Koran Mirko Šošić, nekadašnji direktor bolnice Kasindo i ratni hirurg Slavko Ždrale.

Odlikovani su i akademik i hirurg Marko Vuković, ratni hirurg u bolnici Kasindo Ratomir Golijanin, medicinska sestra Milena Dragičević, nekadašnji direktor bolnice Kasindo Milan Pejić, nekadašnji rukovodilac Službe za transfuziju bolnice Kasindo Gospava Pejić, nekadašnji anesteziolog u ratnoj bolnici Žica Dragomir Vujičić, medicinski radnik u ratnoj bolnici Žica Jelka Milanović, nekadašnji ljekar u vojnoj bolnici Koran Miladin Babić, medicinska sestra u bolnici Koran Dušanka Cicović.

Republika Srpska Svečana ceremonija uručenja odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Odlikovani su i pukovnik Boriša Stojanović, neuropsihijatar Milomir Đerić, ljekar u vojnoj bolnici Sokolac Ratko Radović, prvi direktor nekadašnjeg Zavoda za javno zdravstvo Jovo Šehovac, nekadašnji direktor Doma zdravlja na Palama Mira Kaurin-Trifković, nekadašnji načelnik Sanitetske službe Četvrtog korpusa Vojske Republike Srpske pukovnik Tonči Poša, hirurg Jovan Okuka i posthumno nekadašnji ministar zdravlja u Vladi SAO Romanije i neuropsihijatar Momir Janković, prenosi Srna.