Za projekte u Višegradu oko 5,5 miliona KM

Višegrad je danas bio mjesto susreta i sabranja, a mostove koji nastavljaju da grade Vlade Srpske i Srbije predstavljaju dokaz da je Drina kičma srpskog naroda koja ne razdvaja, već spaja.

Radovi na mostu rijeke Rzave privode se kraju, a vrijednost projekta je 660 000KM.

"Simbolika izgradnje ovog mosta govori da smo mi povezani na sve moguće načine ali je svakako i fizička bliskost u ovom slučaju od izuzetne važnosti", rekao je predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut.

"Ovaj most nije samo konstrukcija koja spaja dvije obale, on spaja ljude, svakodnevne potrebe naših građana i prostore našeg grada", rekao je načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević.

Položen je i kamen temeljac za proširenje kapaciteta u vrtiću Neven. Vlada Republike Srpske finansira izgradnju kako bi se obezbijedilo što više mjesta za male Višegrađane.

"Lista od 70 djece, lista čekanja je zaista puno za Višegrad, pogotovo za ovaj grad gdje smo svi prijatelji, braća, kumovi, komšije. Ova donacija koju smo dobili od Vlade Republike Srpske je zaista od velikog značaja", izjavila je direktorka vrtića "Neven" Danka Mitrović.

"Strategija Vlade Republike Srpske je bila zajedno sa kabinetom predsjednika da se izgradnjom vrtića u cijeloj Republici Srpskoj obezbijedi dovoljan kapacitet za sve naše mališane. Evo ovdje ćemo uspjeti to završiti i u mnogim lokalnim zajednicama završavamo", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Ključ opštine Višegrad uručen je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku. Višegrađani su zahvalni za bezrezervnu podršku razvoju opštine.

"Drago mi je što Višegrad ide putem uspjeha, što gledamo sve te projekte, što ovdje vidimo jedan optimizam koji neusmnjivo postoji. Ima nekih stvari gdje smo vjerovatno nešto i pogriješili, možda nešto nismo stigli, ali savršeno dobro znamo šta treba da završimo. Od Andrićgrada, za kojeg želimo da postane vlasništvo Hidroelektrana ovdje na Drini", istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Načelnik opštine Višegrad uručio je priznanja i odlikovanja povodom slave opštine. Među nagrađenim su i predsjednik Vlade Srbije koji je dobio povelju opštine Višegrad.