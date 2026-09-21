Otvoren novi kompleks KPZ-a Bijeljina

Novi kompleks Kazneno-popravnog zavoda /KPZ/ kapaciteta 250 mjesta otvoren je danas u Golom Brdu kod Bijeljine, u prisustvu ministra pravde Republike Srpske Gorana Selaka.

Direktor zatvora Milenko Gajić rekao je Srni da je Vlada Republike Srpske uložila u ovaj kompleks oko 3,5 miliona KM, dok je iz donatorskih sredstava IPA fonda obezbijeđeno 4,5 miliona evra.

Ovaj savremeni objekat jedan je od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata Vlade Republike Srpske i Ministarstva pravde, realizovan u saradnji sa EU kroz IPA fondove.

Zatvor u Bijeljini

Novi kompleks KPZ-a Bijeljina izgrađen je po najvišim evropskim bezbjednosnim standardima, ima 60 mjesta za pritvorenike i 190 za osuđena lica. Sadrži sve prateće objekte za smještaj upravu, medicinsku službu i rad.

Njegovim puštanjem u rad značajno će biti unaprijeđena efikasnost kompletnog sistema izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija te mjera pritvora u Republici Srpskoj, saopšteno je ranije iz Ministarstva pravde.