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Teheran ne popušta: "Ostaje zatvoreno"

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20.09.2026 11:23

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Техеран не попушта: "Остаје затворено"
Foto: Tanjug / AP / Amirhosein Khorgooi

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da će Ormuski moreuz ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne ispune obaveze koje je Teheran postavio kao uslov za pregovore.

Istovremeno, iranski zvaničnici poručuju da će koristiti i vojnu silu i diplomatiju kako bi ostvarili svoje ciljeve.

Kalibaf je naglasio da Iran "mora i da se bori i da pregovara", dok je portparol iranskih oružanih snaga Abolfazl Šekarči odbacio tvrdnje SAD da je kroz Ormuski moreuz nesmetano prošao veliki broj pošiljki nafte, ocijenivši ih kao "lažne i smiješne".

Prema riječima sekretara Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsena Rezaeija, Teheran je Vašingtonu prenio sedam uslova za početak pregovora o okončanju sukoba.

Među njima su, kako je naveo, prekid borbi na svim frontovima, oslobađanje zamrznute iranske imovine i okončanje američke pomorske blokade.

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Tagovi :

Hormuški moreuz

Iran

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