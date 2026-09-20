Noć puna eksplozija: Izrael izveo nove napade na jug Libana

Izraelske snage nastavile su tokom noći napade na jug Libana, uključujući područja u blizini gradova Aita el Džabal i Zavtar el Šarkija, prenela je libanska državna Nacionalna novinska agencija (NNA).

Prema navodima NNA, izraelske snage izvele su artiljerijske i vazdušne napade na više lokacija na jugu Libana.

Artiljerijska vatra bila je usmjerena na šumu u okolini grada Aita el Džabal, u okrugu Bint Džbejl, dok su rano jutros izvedeni vazdušni napadi na područja Vadi el Saluki i Vadi el Hudžair.

NNA navodi da je bilo "uzastopnih bombardovanja od ponoći u el Mansuriji i na periferiji Beit el Sajada".

Izraelske snage su, prema istom izvoru, izvele i artiljerijske napade na severnu periferiju grada Zavtar el Šarkija, u okrugu Nabatija.

Za sada nema izvještaja o eventualnim žrtvama ili materijalnoj šteti u napadima.