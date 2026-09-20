Horor u Južnoj Africi: U samo dva mjeseca pronađeno devet mrtvih žena, sumnja se na serijskog ubicu

Policija u Johanesburgu suočava se s izuzetno ozbiljnom situacijom nakon što je u okolini ovog grada u protekla dva mjeseca pronađeno devet mrtvih žena, što je izazvalo paniku i osnovanu sumnju da područjem hara serijski ubica.

Posljednji slučaj zabilježen je u četvrtak u Ekurhuleniju, istočno od Johanesburga, gdje je pronađeno tijelo devete žrtve. Tijelo žene, za koju se procjenjuje da je imala oko 30 godina, pronašao je prolaznik u blizini jednog gradilišta.

Lokalni policijski istražitelj Fred Kekana potvrdio je brutalnost zločina.

"Žrtva je imala vidljivu ubodnu ranu u predjelu kuka, a grlo joj je bilo prerezano", izjavio je Kekana, uputivši oštro upozorenje građanima da fotografije ubijene žene ne dijele na društvenim mrežama. Policija time nastoji spriječiti širenje panike u zajednici, ali i onemogućiti druge da imitiraju ove zločine.

Zbog alarmantnog niza ubistava, južnoafrička policija angažovala je multidisciplinarni tim stručnjaka. Premijer provincije Gauteng, Panyaza Lesufi, obavijestio je javnost da su istražitelji već postigli određeni napredak u dva od prva tri slučaja. Ipak, nije želio iznositi detalje, apelujući na javnost da pruži policiji potrebno vrijeme za prikupljanje dokaza.

Nadležni organi intenzivno istražuju povezanost među svim slučajevima, a ranije je saopšteno da su sličnosti među prvih osam ubistava "dovoljno zabrinjavajuće" da bi se izdalo zvanično upozorenje građanima. Ova tragična serija ponovo je otvorila duboke rane i pokrenula žestoke debate o stopi brutalnog kriminala i nasilju nad ženama u Južnoafričkoj Republici.

Povodom krize oglasila se i organizacija "Mising in Southern Afrika", koja je apelovala na građane da reakciju ne odgađaju.

"Ne postoji nikakav period čekanja prije prijave nestale osobe. Onog trenutka kada posumnjate da je neko nestao, odmah to prijavite policiji", poručili su iz ove organizacije.

Među stanovništvom vlada ogromna nesigurnost, posebno u naselju Davn Park, gdje je ubica napao posljednji put.

"Vjerujem da će nam vlada pomoći i uhapsiti osobu koja je počinila sva ova ubistva, jer postojeća situacija postaje neizdrživa. Nemamo pojma šta će se sljedeće dogoditi", izjavio je mještanin Nomgkuibelo Tsksabalala, prenosi Kliks