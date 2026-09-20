Dragana Mirković i Toni Bijelić podijelili imovinu: Jedna stvar ostala kamen spoticanja

Nakon 25 godina braka, podjela imovine privukla je pažnju javnosti, a sporna je kompanija za prodaju luksuznih automobila

Nakon 25 godina braka, Dragana Mirković i Toni Bijelić i zvanično su se razveli, a pažnju javnosti sada privlači podjela imovine koju su stekli tokom zajedničkog života.

Prema navodima izvora, vrijednost njihove ukupne imovine procjenjuje se na oko 100 miliona dolara. Dragani je, kako se navodi, pripao dvorac u Beču, dok je Toni zadržao kompaniju koja se bavi prodajom luksuznih automobila.

Poslovni spor

Kompaniju je Toni gradio i razvijao desetak godina, a prema navodima izvora riječ je o jednom od glavnih izvora prihoda porodice. Među njenim klijentima bile su i pojedine kolege Dragane Mirković.

Dragana je, prema dostupnim informacijama, zadržala vlasništvo nad televizijom na čijem je čelu od 2005. godine, kao i dvorac na periferiji Beča.

Bivši supružnici imaju i druge nekretnine u Austriji i na Balkanu, a detalji njihove podjele imovine nisu u cijelosti javno poznati.

Dragana o razvodu

Dragana je ranije govorila o razvodu u podkastu „B-13“, ističući da su u javnosti iznošeni različiti razlozi njihovog rastanka.

Kazala je da su pravi razlozi mnogo bolniji, ali da ne želi govoriti loše o Toniju jer je on otac njihove djece.

Njihova djeca Marko i Manuela, prema njenim riječima, bili su joj velika podrška u teškom periodu.

Dragana je otkrila i da je upravo ona podnijela zahtjev za razvod.

„Mama, hajde da idemo“, prisjetila se riječi djece koje su joj, kako je ispričala, dale dodatnu snagu u tom periodu.

Iako je brak okončan nakon četvrt stoljeća, detalji podjele milionske imovine i dalje privlače veliku pažnju javnosti, prenosi Avaz