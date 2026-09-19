Ana Ivanović sa hrvatskim pjevačem: Zagrljeni i nasmijani, njegova objava zapalila mreže

Ana Ivanović i Sandi Cenov iznenadili su pratitelje zajedničkom fotografijom koju su podijelili na Instagramu, nakon što su se susreli tokom jednog putovanja.

Poznati pjevač objavio je fotografiju s bivšom teniserkom, a pažnju je privukla i poruka koju joj je uputio uz objavu.

- Lutajući svijetom sretneš baš zanimljive ljude – napisao je Sandi uz fotografiju i označio Anu.

Ana Ivanović i Sandi Cenov Instagram/printscreen

Na fotografiji nastaloj tokom svečane večere na otvorenom, Ana i Sandi poziraju zagrljeni i nasmijani. Bivša teniska zvijezda zablistala je u elegantnoj crnoj haljini sa šljokicama, dok je Sandi bio u crnom odijelu i bijeloj, raskopčanoj košulju.

Njihova zajednička fotografija brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, posebno zbog poruke koju je muzičar ostavio uz susret s poznatom sportistkinjom, prenosi Avaz