Ana Ivanović sa hrvatskim pjevačem: Zagrljeni i nasmijani, njegova objava zapalila mreže

Autor:ATV redakcija
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Ana Ivanović i Sandi Cenov iznenadili su pratitelje zajedničkom fotografijom koju su podijelili na Instagramu, nakon što su se susreli tokom jednog putovanja.
Poznati pjevač objavio je fotografiju s bivšom teniserkom, a pažnju je privukla i poruka koju joj je uputio uz objavu.
- Lutajući svijetom sretneš baš zanimljive ljude – napisao je Sandi uz fotografiju i označio Anu.
Na fotografiji nastaloj tokom svečane večere na otvorenom, Ana i Sandi poziraju zagrljeni i nasmijani. Bivša teniska zvijezda zablistala je u elegantnoj crnoj haljini sa šljokicama, dok je Sandi bio u crnom odijelu i bijeloj, raskopčanoj košulju.
Njihova zajednička fotografija brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, posebno zbog poruke koju je muzičar ostavio uz susret s poznatom sportistkinjom, prenosi Avaz
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