Logo

Ana Ivanović sa hrvatskim pjevačem: Zagrljeni i nasmijani, njegova objava zapalila mreže

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
19.09.2026 18:21

Komentari:

0
Ана Ивановић са хрватским пјевачем: Загрљени и насмијани, његова објава запалила мреже
Foto: Youtube / (Ne)uspjeh prvaka

Ana Ivanović i Sandi Cenov iznenadili su pratitelje zajedničkom fotografijom koju su podijelili na Instagramu, nakon što su se susreli tokom jednog putovanja.

Poznati pjevač objavio je fotografiju s bivšom teniserkom, a pažnju je privukla i poruka koju joj je uputio uz objavu.

- Lutajući svijetom sretneš baš zanimljive ljude – napisao je Sandi uz fotografiju i označio Anu.

Ана Ивановић и Санди Ценов
Ana Ivanović i Sandi Cenov
Instagram/printscreen

Na fotografiji nastaloj tokom svečane večere na otvorenom, Ana i Sandi poziraju zagrljeni i nasmijani. Bivša teniska zvijezda zablistala je u elegantnoj crnoj haljini sa šljokicama, dok je Sandi bio u crnom odijelu i bijeloj, raskopčanoj košulju.

Njihova zajednička fotografija brzo je privukla pažnju na društvenim mrežama, posebno zbog poruke koju je muzičar ostavio uz susret s poznatom sportistkinjom, prenosi Avaz

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ana Ivanović

Sandi Cenov

Pjevač

slika

Instagram

Komentari (0)

Više iz rubrike

Маја Беровић пјевачица музика пјесме албум наступ концерт

Scena

Maja Berović prekinula nastup - Obratila se djevojci, ona počela da vrišti: "Dobro razmisli"

1 h

0
Марина Туцаковић за само један стих узела 100.000 евра: Чувену пјесму отпјевала регионална звијезда

Scena

Marina Tucaković za samo jedan stih uzela 100.000 evra: Čuvenu pjesmu otpjevala regionalna zvijezda

2 h

0
Бред Пит стиже на свјетску премијеру филма „Срце звери“ у сриједу, 16. септембра 2026. године, у амфитеатру FirstBank у Френклину, Тенеси.

Scena

Bred Pit zbog jedne uloge završio na kineskoj crnoj listi: Skoro dvije decenije nije smio da uđe u zemlju

4 h

0
Ćana pjevačica Stanojka Mitrović Ćana

Scena

Ćana "helikopterom" stigla na vašar

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

38

Bestseleri: Posljednja turneja

18

30

Poznata imena uhapšenih u Banjaluci, pali zbog droge

18

21

Ana Ivanović sa hrvatskim pjevačem: Zagrljeni i nasmijani, njegova objava zapalila mreže

18

12

Zatvoren aerodrom u Luksemburgu zbog dronova, premijer: Ovo je nešto novo

18

04

Teheran prenio Americi uslove za nastavak pregovora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima