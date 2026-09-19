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Obilježeno 35 godina od formiranja Treće baterije Prvog lakog artiljerijskog puka Prvog krajiškog korpusa

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19.09.2026 19:18

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Обиљежено 35 година од формирања Треће батерије Првог лаког артиљеријског пука Првог крајишког корпуса
Foto: ATV

Prošli su put od zapadne Slavonije do Kupresa, bitke za proboj Koridora, ratovali na području Gradačca, Doboja i Vlašića, gdje su dočekali potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Važno je očuvati tradiciju i sjećanje na one koji su dali život za Republiku Srpsku priča Boro Kajkut koji se prisjetio kako je to bilo 19.septembra 91. septembra.

„Tradicija koja se dugi niz održava, ovdje su momci koji su došli nama iz Srbije, ima čovjek, moj vojnik došao iz Mađarske sa porodicom, tako da ima i potomaka od naših vojnika koji dolaze, pa se mi nadamo da će u neko buduće vrijeme ti potomci preuzeti ovo obilježavanje. Trebalo bi ovo da se spomene, to je najmanje što mi, kao preživjeli borci možemo uraditi za svoje poginule saborce, doći održati parastos i upaliti im svijeće“, rekao je komandir Treće baterija Prvog lakog atriljerijskog puka Prvog krajiškog korpusa VRS, Boro Kajkut.

„Najteže je bilo na Kupresu, u principu mi smo bili JNA tada pripadnici, služio sam vojsku ovdje u Banjaluci sa svojih 12 drugara, povremeno dolazimo koliko nas može“, rekao je bivši pripadnik Treće baterija Prvog lakog atriljerijskog puka Prvog krajiškog korpusa VRS, Boban Kolarić.

Od prvog dana mobilizacije pa do kraja rata Dragan Lukajić proveo je svoje dane u Trećoj bateriji Prvog lakog ariljerejskog puka, Kaže kroz bateriju tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata prošlo je više od 200 ljudi.

„Ovo danas gdje se mi okupljamo ne bi postojalo da mi tada kada je mobilizacija krenula nismo izašli iz svojih toplih domova, iz ugodnosti naše i otišli da branimo državu, da stvaramo državu, Republika Srpske je najveće ostvarenje Srba sa ove strane Drine“, rekao je bivši pripadnik Treće baterija Prvog lakog atriljerijskog puka Prvog krajiškog korpusa VRS, Dragan Lukajić.

Kroz Prvi laki artiljerejski put Vojske Republike Srpske prošlo je 1.670 boraca, od čega je 27 poginulo i oko 120 ranjeno. U banjalučkoj kasarni „Kozara“ upriličen je parastos i polaganje vijenaca za poginule saborce.

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Tagovi :

Vojska Republike Srpske

sjećanje

stradanje Srba

Godišnjica

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