Čovjek koji uspješno čisti zamašćeni roštilj bez deterdženta izazvao senzaciju

Jedan naizgled običan prizor iz kuhinje pretvorio se u pravi viralni hit na Instagramu. Video muškarca koji čisti veliku ravnu ploču roštilja bacajući na nju kocke leda pregledalo je nevjerovatnih 45 miliona ljudi, a autor objave, sudeći prema reakcijama koje je ostavljao, i sam je ostao zatečen razmjerama interesovanja za ovaj neobičan način čišćenja.

Na snimku se vidi veoma zaprljana, masna i potamnjela gril-ploča. Umjesto da posegne za agresivnim hemijskim odmašćivačima, muškarac na užarenu površinu baca led, a zatim ostatke masnoće i zagorjele hrane skida strugalicom. Na kraju videa ploča izgleda gotovo kao nova, što je kod miliona gledalaca izazvalo oduševljenje, ali i raspravu o tome da li je takav postupak zaista pametan.

Ključ je u nagloj reakciji leda na veoma vruć metal. Led se trenutno pretvara u paru, a para i toplota pomažu da se stvrdnuta masnoća i naslage odvoje od površine roštilja. Bez deterdženta, bez hemije...

Dio komentatora taj postupak opisao je kao svojevrsni „parni udar“ koji podiže zagorjele ostatke, dok su drugi upozoravali da je riječ o toplotnom šoku koji bi, ako se često ponavlja ili se koristi prevelika količina leda, dugoročno mogao loše da utiče na metalnu ploču.

„Zašto uopšte baca led?“, pitao je jedan korisnik, a odgovor je brzo stigao od drugog komentatora: led, napisao je, podigne masnoću pa ju je lakše ukloniti posebnom strugalicom za roštilj. Drugi su tvrdili da se na taj način može izbjeći upotreba hemijskih sredstava, što mnogima zvuči posebno privlačno kada je riječ o površini na kojoj se priprema hrana.

„Stvarno želite da jedete hranu s gomilom hemikalija? Pravi kuvar zna to da uradi prirodnim putem“, poručio je jedan od komentatora, dok mu je drugi uzvratio pitanjem znači li to da onaj ko koristi led uopšte ne koristi hemikalije.

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Dio kuvara i zaposlenih u ugostiteljstvu javio se sa sopstvenim iskustvima. Jedan je napisao da se led za čišćenje roštilja koristio još osamdesetih godina prošlog vijeka, kada su se ploče čistile bez hemikalija. Drugi je naveo da se takva metoda često koristila u restoranima brze hrane, dok su pojedini gledaoci dodali da se za završno čišćenje mogu koristiti limunov sok, voda ili sredstva namijenjena profesionalnim kuhinjskim površinama.

Najveći broj reakcija bio je posvećen jednostavnom utisku koji je video ostavio na publiku. Komentari poput „ovo je nevjerovatno zadovoljavajuće gledati“, „prvi današnji gost ima sreće“ i „to je prava čistoća“ nizali su se ispod objave.