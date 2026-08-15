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Zapalila se roštiljnica u centru Trebinju

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 17:29

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Гори роштиљница у центру Требиња
Foto: Viber

U centru Trebinja došlo je do požara na jednoj roštiljnici.

Roštiljnica se nalazi odmah uz zidine Starog grada.

Na terenu su vatrogasci koji gase požar.

Više detalja o uzrocima požara biće poznato nakon istražnih radnji.

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Tagovi :

požar

Trebinje

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