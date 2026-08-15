Zapalila se roštiljnica u centru Trebinju

Autor:ATV redakcija
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U centru Trebinja došlo je do požara na jednoj roštiljnici.
Roštiljnica se nalazi odmah uz zidine Starog grada.
Na terenu su vatrogasci koji gase požar.
Više detalja o uzrocima požara biće poznato nakon istražnih radnji.
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