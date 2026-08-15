Preminula Milena Zupančič

Slovenačka pozorišna, filmska i televizijska glumica Milena Zupančič preminula je danas u 79. godini, javila je Radio-televizija Slovenije, prenosi "Srna".

Zupančičeva je tokom pet decenija karijere ostvarila više od 120 pozorišnih, te 80 filmskih i televizijskih uloga.

Bila je jedna od najpoznatijih slovenačkih glumica, a svojim glumačkim izrazom bila je prepoznata i na prostoru nekadašnje Jugoslavije.

Za svoj rad dobila je najznačajnija slovenačka priznanja iz oblasti kulture, pozorišta i filma.

U penziju je otišla 2011. godine, ali se do posljednjih dana nije odrekla glumačkog poziva.

Milena Zupančič rođena je 18. decembra 1946. godine, a djetinjstvo i mladost provela je u Bohinjskoj Beli, za koju je ostala vezana cijelog života.

Diplomirala je 1969. godine, kada je i angažovana u Gradskom pozorištu Ljubljana. Od 1979. bila je članica ljubljanske Drame, od 1985. do 1987. godine Slovenačkog omladinskog pozorišta, a potom je bila među slobodnim umjetnicima.