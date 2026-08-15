Kazne ne zaustavljaju nesavjesne vozače

Hiljade vozača isključene su iz saobraćaja zbog alkohola i droga, ali brojke pokazuju da problem i dalje ne jenjava.

Koliko su postojeće kazne efikasne i šta bi moglo dodatno spriječiti nesavjesne vozače da sjednu za volan.

Tokom jula policija je iz saobraćaja isključila 2169 vozača zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola ili odbijanjem da se podvrgnu testiranju.

Još 119 ih je isključeno zbog vožnje pod dejstvom opijata u organizmu ili su odbili da se testiraju na prisustvo istih. Od januara do jula 2026 godine 659 vozača sankcionisano je i zbog vožnje u periodu trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom.

Uprkos pojačanim kontrolama ove brojke su dokaz da vozači u Srpskoj nemaju problem da nakon nekoliko pića sjednu za volan, a ni da naprave udes.

"Brojke pokazuju da alkohola i dalje ima u odnosu na prethodnu godinu oko 33% je povećanje prisustva tih prekršajnih slučajeva i alkohola i droga", objašnjava Ilija Smiljanić, glavni inspektor Jedinice policije za bezbjednost saobraćaja.

"Saobraćajne nezgode koje su prouzrokovali vozači pod dejstvom alkohola zabilježeno je 119 saobraćajnih nesreća. Od tih 199 - 56 je bilo da je direktan uzrok vožnja pod dejstvom alkohola da je koncentracija u organizmu bila preko 1,5 gram po kg", dodaje on.

"Dvije nesreće koje su se desile tokom jula mjeseca napravili su vozači koji su bili pod dejstvom opojnih droga", objašnjava Smiljanić dalje.

Statistika je jasan pokazatelj da je problem prisutan. Postavlja se pitanje da li su trenutne kazne dovoljne da bi prestupnike odvratile činjenja prekršaja. Milenko Jaćimović tvrdi da nisu, kako kaže od 2012 do 2026 godine svake izmjene i dopune zakona su bile pooštravanje kazni ali da je rezultat izostao. Rješenje vidi u limitatorima brzine i uređajima koji otkrivaju da li vozač pod dejstvom alkohola.

"Imamo šest evropskih zemalja koje su uvela da višestruki povratnik u činjenju prekršaja kada je u pitanju vožnja pod dejstvom alkohola i droga može voziti samo jedno vozilo u kojem je ugrađen uređaj koji detektuje prisustvo alkohola i tada to vozilo ne može startovati", rekao je Jaćimović, stručnjak za bezbjednost saobraćaja.

Dok u Srpsku ne stignu nove metode, postojeće bi trebalo intenzivirati.. Saobraćajnih kontrola mora biti više ističe Jaćimović, dodaje da se nesavjesni vozači moraju skloniti sa ceste. I dok stručnjaci upozoravaju MUP Srpske prepoznaje problem i najavljuje nove pojačane akcije sa akcentom na opojne droge i alkohol.