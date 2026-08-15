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Helikopter izbacio 50 tona vode: Vjetar otežava gašenje požara kod Nevesinja

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 20:50

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Пожар код Невесиња
Foto: ATV

Na požarište u nevesinjskom selu Humčani danas je helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske izbacio 50 tona vode, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske i danas su bili angažovani u Nevesinju na zahtjev Civilne zaštite Srpske.

Pojačan vjetar u popodnevnim časovima dodatno je otežavao gašenje.

Gašenje požara realizuje se u sadejstvu sa pripadnicima Vatrogasne jedinice Nevesinje i Republičke uprave civilne zaštite.

Gašenje požara iz vazduha biće nastavljeno i sutra ujutro, a helikopter će po potrebi ostati u Nevesinju do daljeg.

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Tagovi :

požar

Nevesinje

MUP Republike Srpske

Helikopter

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