Igor Dodik i Srđan Amidžić razgovarali sa rukovodstvom OO SNSD Drvar

Autor:ATV redakcija
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Organizacioni sekretar SNSD Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić održali su sastanak sa rukovodstvom i članovima Opštinskog odbora SNSD Drvar, na kojem je razgovarano o radu odbora, položaju Srba u Federaciji BiH i predstojećim aktivnostima.
"Položaj Srba u FBiH jedno je od važnih pitanja kojima smo posvećeni, a naši odbori na terenu predstavljaju važnu sponu sa ljudima i njihovim svakodnevnim potrebama", objavljeno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici ove stranke.
Tokom susreta je istaknuto da Opštinski odbor SNSD Drvar čine vrijedni, sposobni i posvećeni ljudi, spremni da rade za interese svog naroda i razvoj svoje lokalne zajednice.
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