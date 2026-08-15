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Igor Dodik i Srđan Amidžić razgovarali sa rukovodstvom OO SNSD Drvar

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 13:53

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Организациони секретар СНСД Игор Додик и генерални секретар Срђан Амиџић одржали су састанак са руководством и члановима Општинског одбора СНСД Дрвар,.
Foto: Ustupljena fotografija

Organizacioni sekretar SNSD Igor Dodik i generalni sekretar Srđan Amidžić održali su sastanak sa rukovodstvom i članovima Opštinskog odbora SNSD Drvar, na kojem je razgovarano o radu odbora, položaju Srba u Federaciji BiH i predstojećim aktivnostima.

"Položaj Srba u FBiH jedno je od važnih pitanja kojima smo posvećeni, a naši odbori na terenu predstavljaju važnu sponu sa ljudima i njihovim svakodnevnim potrebama", objavljeno je na zvaničnoj Fejsbuk stranici ove stranke.

Tokom susreta je istaknuto da Opštinski odbor SNSD Drvar čine vrijedni, sposobni i posvećeni ljudi, spremni da rade za interese svog naroda i razvoj svoje lokalne zajednice.

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Tagovi :

Drvar

Dušica Runić

Srđan Amidžić

Igor Dodik

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