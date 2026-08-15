Oglasili se iz Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka: Ovo su najčešće intervencije ljeti

Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banjaluka tokom ljeta najčešće interveniše zbog saobraćajnih nezgoda, simptoma sunčanice, a nisu rijetki ni slučajevi ujeda insekata, rečeno je u ovoj službi.

Načelnik Službe Dalibor Mihajlović rekao je da su u posljednjih 17 dana imali 434 intervencije na terenu, a 41 se odnosila na saobraćajne nezgode, u kojima su povrijeđene 84 osobe, od kojih su dvije smrtno stradale.

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Mihajlović je naveo da je riječ o mladima koji su u prosjeku rođeni u periodu od 1998. do 2010. godine, te napomenuo da, i ako prežive, bivaju suočeni sa traumom ili steknu invaliditet.

"Vrućina uveliko doprinosi povećanoj frekvenciji saobraćajnog traumatizma. Povišena temperatura vazduha dovodi do pada krvnog pritiska, do smanjenih refleksa kod vozača, dehidracije i sve to može biti i te kako veliki uzrok pojačanom traumatizmu saobraćajnih nesreća", ukazao je Mihajlović.

On je naglasio da je usljed visoke temperature vazduha povećan i broj pacijenata koji se za pomoć obraćaju Službi hitne pomoći.

"Prosječno zadnjih dana imamo do 100 pacijenata tokom večeri, kako djece, tako i odraslih, što je oko 30 do 40 odsto više nego u zimskom periodu", naveo je Mihajlović za Srnu i dodao da su najčešće gastrointestinalne tegobe - povraćanje i proliv.

Mihajlović je naveo da se u Službu hitne medicinske pomoći javljaju i pacijenti sa neregulisanim krvnim pritiskom, sa povišenom tjelesnom temperaturom, radnici koji rade na građevini, tako da su česti simptomi sunčanica, dok ostala patologija podrazumijeva bol u prsima ili pogoršanje stanja pulmoloških bolesnika.

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On je istakao i da je velika učestalost ugriza insekata sa alegrijskim reakcijama, te naveo slučaj pacijenta u stanju šoka nakon ujeda insekta za vrat.

"Brzom reakcijom ekipe Službe hitne pomoći spasen je život mladog čovjeka", rekao je Mihajlović i napomenuo da je u slučaju uboda insekata izuzetno bitna reakcija.

Mihajlović je rekao da su imali i slučaj sumnje na ugriz zmije, pa je pacijentkinja proslijeđena na Infektivnu kliniku Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Žena nije znala šta ju je ugrizlo, nešto je ukazivalo da je ugriz zmije jer su bila dva uboda na koži, ali ujed nije potvrđen, nije joj davan serum i u stabilnom stanju je otpuštena kući", naveo je Mihajlović.

On je istakao da bi građani trebalo da izbjegavaju da budu napolju u periodu najveće sunčeve insolacije - od 10.00 do 17.00 časova, a pogotovo djeca, starije osobe i ljudi pod hroničnom terapijom, te da je vrlo bitna adekvatna hidratacija.

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"Putnicima se posebno savjetuje da se adekvatno pripreme i izbjegavaju kretanje na put u to vrijeme, posebno ako voze djecu i starije osobe", rekao je Mihajlović.

Mihajlović je apelovao i da se u periodu vrućine obilaze stariji ljudi sa slabijom pokretljivošću i povede računa o njihovoj hidrataciji, kao i da li su im prostorije provjetrene.