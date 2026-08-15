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Poznato u kom periodu se mogu koristiti turistički vaučeri

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 12:23

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Требиње, туристи
Foto: ATV

Turističke vaučere u vrijednosti od 100 KM, u skladu sa uredbom Vlade Republike Srpske, graćani će ove godine moći da koriste od 7. septembra do 30. novembra, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske.

Vrijednost vaučera predstavlja iznos sredstava koje korisnik vaučera može jedanput u toku 2026. godine koristiti za plaćanje usluge smještaja, bez obzira na vrijednost izvršene usluge, navedeno je iz Ministarstva.

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Uredbom je propisano da korisnik vaučera može biti svaki punoljetni građanin Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčkom koji posjeduje državljanstvo Srpske.

Vaučer se može iskoristiti za plaćanje troškova u minimalnom trajanju od dva noćenja zaredom u korist jednog korisnika vaučera u jednoj smještajnoj jedinici, ili u minimalnom trajanju od tri noćenja zaredom u korist dva korisnika u jednoj smještajnoj jedinici.

Korisnik vaučera može koristiti vaučer samo radi plaćanja usluga smještaja koje podrazumijevaju noćenje sa doručkom kod ugostitelja u ugostiteljskom objektu koji se nalazi van mjesta prebivališta korisnika vaučera, bez subvencije ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga.

Nakon stupanja na snagu ove uredbe, Ministarstvo će raspisati javni poziv za učešće u postupku dodjele turističkih vaučera, na koji pravo učešća imaju ugostitelji i turističke agencije uz ispunjavanje uslova propisanih zakonom i uredbom.

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Evidencija ugostitelja i turističkih agencija koji budu učestvovali u postupku dodjele turističkih vaučera biće objavljena i javno dostupna na internet stranici Ministarstva.

Vlada Republike Srpske je na sjednici ove sedmice donijela uredbu o dodjeli turističkih vaučera kojom je propisan način dodjele turističkih vaučera za subvencionisano korištenje usluga u ugostiteljskim objektima za smještaj.

(Srna)

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Tagovi :

Turistički vaučeri

Republika Srpska

Turizam

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