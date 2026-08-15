Požar iz BiH se proširio u Hrvatsku, u gašenje uključeni vojska i kanaderi

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Požar iz BiH jutros je prešao na hrvatsku stranu Dinare, saopštila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Požar je uočen sistemom video-nadzora Županijskog vatrogasnog centra Šibensko-kninske županije, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage, prenio je Indeks. U gašenju trenutno učestvuje 37 vatrogasaca sa 19 vozila iz Intervencijske vatrogasne jedinice Šibenik, Javne vatrogasne jedinice Knin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje. Srbija Muškarac doživio strujni udar, pa pao sa tri metra visine: Ljekari mu se bore za život Na požarištu je i županijski vatrogasni komandant. U akciju je od 10 časova uključeno i 26 pripadnika protivpožarnog voda Hrvatske kopnene vojske, a iz vazduha požar gase dva kanadera CL-415. (Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.