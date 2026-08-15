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Požar iz BiH se proširio u Hrvatsku, u gašenje uključeni vojska i kanaderi

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 13:35

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Канадер гашење пожара Француска 14.7.2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Požar iz BiH jutros je prešao na hrvatsku stranu Dinare, saopštila je Hrvatska vatrogasna zajednica.

Požar je uočen sistemom video-nadzora Županijskog vatrogasnog centra Šibensko-kninske županije, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage, prenio je Indeks.

U gašenju trenutno učestvuje 37 vatrogasaca sa 19 vozila iz Intervencijske vatrogasne jedinice Šibenik, Javne vatrogasne jedinice Knin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje.

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Na požarištu je i županijski vatrogasni komandant.

U akciju je od 10 časova uključeno i 26 pripadnika protivpožarnog voda Hrvatske kopnene vojske, a iz vazduha požar gase dva kanadera CL-415.

(Tanjug)

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požar

Vatrogasci

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