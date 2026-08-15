Požar iz BiH se proširio u Hrvatsku, u gašenje uključeni vojska i kanaderi

Autor:ATV redakcija
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Požar iz BiH jutros je prešao na hrvatsku stranu Dinare, saopštila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
Požar je uočen sistemom video-nadzora Županijskog vatrogasnog centra Šibensko-kninske županije, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage, prenio je Indeks.
U gašenju trenutno učestvuje 37 vatrogasaca sa 19 vozila iz Intervencijske vatrogasne jedinice Šibenik, Javne vatrogasne jedinice Knin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Knin, Kijevo i Sveti Juraj Kistanje.
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Na požarištu je i županijski vatrogasni komandant.
U akciju je od 10 časova uključeno i 26 pripadnika protivpožarnog voda Hrvatske kopnene vojske, a iz vazduha požar gase dva kanadera CL-415.
(Tanjug)
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