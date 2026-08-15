Logo

Dvoje uhapšenih u akciji "Vakum", pronađene 93 stabljike i 17 kilograma marihuane

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 13:23

Komentari:

0
Марихуана
Foto: Ustupljena fotografija

U okviru akcije kodnog naziva "Vakum", lišeni su slobode D.Đ. i S.G. sa područja Doboja zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Osumnjičeni su zatečeni na licu mjesta prilikom policijske intervencije na plantaži, gdje su pronađene i izuzete 93 stabljike indijske konoplje, kao i oprema korišćena za njihov uzgoj.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju, policija je izvršila pretrese na više lokacija koje koriste uhapšeni. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 17 kilograma i 680 grama sasušene biljne materije koja asocira na marihuanu. Materija je bila upakovana u vakumirane pakete od po jedan kilogram, namijenjene za dalju prodaju.

Osumnjičena lica će u zakonom predviđenom roku, uz izveštaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

akcija "Vakum"

Droga

zaplijenjena droga

marihuana

Komentari (0)

Pročitajte više

Мигрант који је из Марока прешао у Шпанију моли се на плажи у шпанској енклави Цеути, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Svijet

Spriječen novi pokušaj ilegalnog prelaska migranata u Seutu

1 h

0
Дјевојка са смеђом косом држи цвијеће у руци.

Stil

Jesen stiže, a sa njom i novi bjuti trend: Kosa ne mora biti savršeno isfenirana

1 h

0
Ђани

Scena

Đani mijenja svoj izgled: Na estetsku operaciju će potrošiti 10.000 evra

1 h

0
Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

U sudaru dva automobila poginuo muškarac iz Rogatice

1 h

0

Više iz rubrike

Полиција МУП РС Бањалука

Hronika

U sudaru dva automobila poginuo muškarac iz Rogatice

1 h

0
Ухапшени М.М. у Требињу

Hronika

MUP Srpske ponovo hapsio po međunarodnoj potjernici

23 h

0
Шупић оптужен за кријумчарење дроге преко граница БиХ, Србије и Црне Горе

Hronika

Šupić optužen za krijumčarenje droge preko granica BiH, Srbije i Crne Gore

1 d

0
Осуђеник ухапшен по наредби суда, спроведен у КПЗ Бањалука

Hronika

Osuđenik uhapšen po naredbi suda, sproveden u KPZ Banjaluka

1 d

0

  • Najnovije

14

35

Oglasili se iz Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka: Ovo su najčešće intervencije ljeti

14

26

Novi formati u našem programu od ponedjeljka

14

23

Sveštenik savjetuje vjernike: Šta uraditi ako se omrsite tokom Gospojinskog posta?

14

05

Trudnu suprugu izbo nožem, pa pobjegao: Policija traga za napadačem

13

55

Potvrđene najgore slutnje: Dragana iz BiH koja je nestala u požaru kod Omiša pronađena mrtva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima