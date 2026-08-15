Dvoje uhapšenih u akciji "Vakum", pronađene 93 stabljike i 17 kilograma marihuane

Autor:ATV redakcija
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U okviru akcije kodnog naziva "Vakum", lišeni su slobode D.Đ. i S.G. sa područja Doboja zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Osumnjičeni su zatečeni na licu mjesta prilikom policijske intervencije na plantaži, gdje su pronađene i izuzete 93 stabljike indijske konoplje, kao i oprema korišćena za njihov uzgoj.
Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju, policija je izvršila pretrese na više lokacija koje koriste uhapšeni. Tom prilikom pronađeno je i oduzeto oko 17 kilograma i 680 grama sasušene biljne materije koja asocira na marihuanu. Materija je bila upakovana u vakumirane pakete od po jedan kilogram, namijenjene za dalju prodaju.
Osumnjičena lica će u zakonom predviđenom roku, uz izveštaj o počinjenom krivičnom djelu, biti predata u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Doboj.
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