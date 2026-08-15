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Jesen stiže, a sa njom i novi bjuti trend: Kosa ne mora biti savršeno isfenirana

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Autor:

ATV redakcija
15.08.2026 13:03

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Дјевојка са смеђом косом држи цвијеће у руци.
Foto: Shisi Rizky/Pexels

Godinama smo pokušavali da postignemo savršeno isfeniranu kosu, zaglađene vlasi i frizuru bez ijedne dlačice koja „štrči“. Međutim, ako je suditi po bjuti trendovima za jesen 2026, pravila se mijenjaju.

Ovog puta nesavršena, teksturirana i pomalo razbarušena kosa postaje poželjnija od savršeno ispeglane frizure.Na modnim pistama za sezonu jesen/zima 2026. pojavile su se frizure koje namjerno ostavljaju utisak prirodnosti: volumen, friz, tekstura i kosa koja izgleda kao da nije provela sat vremena pred ogledalom.

„Nisam se trudila“ izgled postaje luksuzan

Jedna od najvećih promjena jeste to što kosa više ne mora da izgleda savršeno da bi izgledala lijepo.

Blagi talasi, prirodna tekstura, podignuti korijen i nekoliko neposlušnih vlasi mogu da daju frizuri upravo ono što joj je nedostajalo karakter. Ovaj trend posebno odgovara ženama koje ne žele da svakog jutra provode pola sata sa fenom i peglom.

Friz više nije neprijatelj

Možda je upravo ovo najveće iznenađenje. Friz se godinama tretirao kao nešto što treba sakriti, ali nova bjuti estetika pokazuje da kosa može da bude zdrava i negovana, a da ipak nije potpuno zaglađena.

To ne znači da treba namjerno oštetiti kosu ili prestati sa korišćenjem proizvoda za njegu. Naprotiv. Poenta je u tome da se prirodna tekstura ne pokušava po svaku cijenu eliminisati.

Kako da nosite ovaj trend u svakodnevnom životu

Ne morate odmah da napravite ekstremnu frizuru sa modne piste. Dovoljno je da:

  • Pustite kosu da se osuši prirodno
  • Koristite lagani proizvod za definisanje teksture
  • Ne peglate svaki pramen
  • Ostavite malo volumena na temenu
  • Napravite opuštenu punđu sa nekoliko pramenova oko lica

Ako imate talasastu ili kovrdžavu kosu, ovo je posebno dobra vijest njena prirodna tekstura konačno dobija glavnu ulogu.

A šta je sa šminkom?

I bjuti trendovi za jesen 2026. idu u pravcu ličnosti umjesto savršenstva. Na pistama su se pojavile zadimljene oči, metalik detalji, sjajna koža i namjerno „nedovršeni“ bjuti izgledi.

Poruka je prilično jasna: ne morate izgledati kao da ste upravo izašli iz filtera. Dovoljno je da izgledate kao vi samo malo bolje raspoloženi, odmorniji i spremni za novu sezonu.

(Ona.rs)

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