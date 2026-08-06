Bakin kredenac iz Jugoslavije opet u modi: Simbol nostalgije osvaja savremene kuhinje

Nakon godina dominacije minimalističkih kuhinja ravnih linija i skrivenih ormarića, sve više ljudi okreće se namještaju koji, osim praktičnosti, donosi toplinu, karakter i dozu nostalgije.

Na prostoru bivše Jugoslavije ovaj kredenac bio je posebno popularan tokom pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka. Mnogi ga pamte u karakterističnoj pastelnozelenoj boji, zbog koje je postao prepoznatljiv detalj brojnih porodičnih kuhinja.

Cija je baka imala ovakav kredenac ? Moja baka je imala . pic.twitter.com/aNDbtPw1WP — Dac Sulc Totara NKVD (@asso_co) September 1, 2018

Za mnoge je predstavljao mnogo više od običnog komada namještaja bio je simbol doma u kojem se okupljala porodica.

Savršen spoj praktičnosti i estetike

Njegov raspored bio je pažljivo osmišljen kako bi olakšao svakodnevne kuhinjske poslove. Gornji dio sa staklenim vratima služio je za izlaganje najljepšeg posuđa i čaša koje su se koristile u posebnim prilikama, donji ormarići bili su namjenjeni odlaganju, dok je centralni dio sa radnom pločom predstavljao mjesto na kojem su se pripremali obroci. U vrijeme kada kuhinje nisu bile opremljene kao danas, ovakvo rješenje bilo je izuzetno praktično.

Upravo ta kombinacija funkcionalnosti i prepoznatljivog izgleda razlog je zbog kojeg se ovaj kredenac ponovo našao u centru pažnje dizajnera enterijera. Restaurirani primjerci sa originalnim metalnim ručkama, staklenim frontovima i prirodnim drvetom unose toplinu u prostor i lako se uklapaju u različite stilove uređenja od rustičnih kuhinja do savremenih enterijera kojima je potreban upečatljiv vintadž detalj.

Nova uloga u savremenim domovima

Njegova popularnost danas nije zasnovana samo na nostalgiji. Savremeni vlasnici domova sve češće ga biraju zbog dodatnog prostora za odlaganje i velike radne površine, što ga čini idealnim rješenjem za manje kuhinje.

Osim klasične namjene, često dobija potpuno novu ulogu - pretvara se u kućni bar, kutak za pripremu kafe, ostavu ili dekorativni komad koji prostoru daje autentičan karakter.

Povratak ovog legendarnog kredenca pokazuje da kvalitetan dizajn ne zastarijeva. Naprotiv, komadi koji su nekada bili sastavni dio gotovo svakog doma danas ponovo postaju inspiracija savremenom uređenju enterijera, zajedno sa još jednim trendom - povratkom kuhinjskih ormarića i detalja koji podsjećaju na stil iz druge polovine prošlog vijeka, prenosi Kurir.