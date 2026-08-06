Preminuo jedan od osnivača Euroherca Drago Galić

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Drago Galić iz Širokog Brijega, jedan od osnivača Euroherca i dugogodišnji rukovodilac u sektoru osiguranja, preminuo je u 73. godini života.
Galić je rođen 1954. godine u Ljubotićima, a najveći dio života proveo je u Širokom Brijegu.
Društvo
Banjaluka, Prijedor, Doboj: Crveni se mapa Republike Srpske
U Euroherc je došao s bogatim iskustvom u oblasti osiguranja te je od samog početka učestvovao u stvaranju i razvoju kompanije, javlja "Borak TV".
Nakon odlaska u penziju ostao je aktivan kao član Nadzornog odbora Euroherca za Bosnu i Hercegovinu.
Dubravko Grgić, većinski vlasnik Euroherca i Koncerna Agram posebno je cijenio Galićev doprinos razvoju društva, ističući njegovu profesionalnost, predanost i ljudske kvalitete.
"Među saradnicima i prijateljima bio je poznat po nadimku 'Pobro', koji je odražavao njegov blizak i prijateljski odnos prema ljudima. Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao vrijednog, strpljivog i korektnog čovjeka, uvijek spremnog pomoći drugima", navodi Borak TV.
Auto-moto
Nosite gorivo preko granice? Ovaj propust preskupo košta
Pored poslovnih uspjeha, Galić je bio posvećen porodici. Iza sebe je ostavio suprugu Miljenku, sinove Stipu i Ivu, kćerku Ninu te desetoro unučadi.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
13 h0
BiH
15 h2
BiH
15 h0
BiH
23 h4
Najnovije
10
43
10
39
10
37
10
34
10
20
Trenutno na programu