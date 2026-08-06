Preminuo jedan od osnivača Euroherca Drago Galić

Drago Galić iz Širokog Brijega, jedan od osnivača Euroherca i dugogodišnji rukovodilac u sektoru osiguranja, preminuo je u 73. godini života.

Galić je rođen 1954. godine u Ljubotićima, a najveći dio života proveo je u Širokom Brijegu.

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U Euroherc je došao s bogatim iskustvom u oblasti osiguranja te je od samog početka učestvovao u stvaranju i razvoju kompanije, javlja "Borak TV".

Nakon odlaska u penziju ostao je aktivan kao član Nadzornog odbora Euroherca za Bosnu i Hercegovinu.

Dubravko Grgić, većinski vlasnik Euroherca i Koncerna Agram posebno je cijenio Galićev doprinos razvoju društva, ističući njegovu profesionalnost, predanost i ljudske kvalitete.

"Među saradnicima i prijateljima bio je poznat po nadimku 'Pobro', koji je odražavao njegov blizak i prijateljski odnos prema ljudima. Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao vrijednog, strpljivog i korektnog čovjeka, uvijek spremnog pomoći drugima", navodi Borak TV.

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Pored poslovnih uspjeha, Galić je bio posvećen porodici. Iza sebe je ostavio suprugu Miljenku, sinove Stipu i Ivu, kćerku Ninu te desetoro unučadi.