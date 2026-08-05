Za monstruozno ubistvo Elfeta Veseli nagrađena slobodnim vikendima

Monstruozni ubica maloljetnog djeteta, Elfeta Veseli, nagrađena je od strane rukovodstva Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Vanzavodske aktivnosti koristi dvije godine, pa se tako vikendima slobodno šeta, ne samo Tuzlom, već i Republikom Srpskom, tačnije Istočnom Ilidžom. I u tuzlanskom zatvoru u tome ne vide ništa sporno.

„S obzirom da nije bilo destabilizacija u ponašanju tokom izdržavanja kazne zatvora te da manifestovani obrasci nisu upućivali na rizik od zloupotrebe tokom korištenja vanzavodskih pogodnosti, iste su odobrene. Elfeta Veseli je ranije neosuđivana, klasifikaciona je grupa A i član Vijeća osuđenica, te nakon pribavljenih mišljenja nadležnih institucija ispunila je uslove za odobravanje korištenja vanzavodskih pogodnosti“, saopšteno je iz Kazneno popravnog zavoda Tuzla.

Ovo je skandalozno. Čak i da je sve u skladu za zakonskim propisima, ovakva odluka KPZ-a je van svih moralnih i ljudskih normi, neke su od poruka iz Srpske.

„Zločini nad Srbima, čak i monstruozni zločini se dvostruko nagrađuju. Prvi put kada dugo godina ne budu procesuirani, a onda kada budu privedeni pravdi dobiju minimalne kazne i mjere, a drugi put budu nagrađeni kada im se u procesu izvršenja kazni odobravaju pogodnosti“, poručio je predsjednik Asocijacije stvaraoci Republike Srpske, Slobodan Župljanin.

„Ta Elfeta Veseli mora biti vezana u zatvoru, a ne da uživa pogodnosti. Ona je opasnost za svako dijete na kugli zemaljskoj i takva žena ne smije da hoda ulicama BiH“, kazao je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, Branimir Kojić.

Reagovali su i zvaničnici Srpske. Savo Minić smatra da je ovo šamar kompletnom društvu i nečemu što se naziva pravosudni sistem BiH. Postupanjem pravosudnih institucija u Federaciji BiH zgrožena je i Željka Cvijanović. Veseli je za monstruozan zločin dobila blagu kaznu, a sada još i uživa pogodnosti.

„Odavno znamo da za srpske žrtve nema pravde i da je većina zločina počinjenih nad Srbima ostala nekažnjena. Ovaj sramni postupak nadležnih institucija u FBiH pokazuje da se nije stalo samo na nekažnjavanju zločina, već da u BiH i njenom pravosuđu očigledno postoji i sistem nagrađivanja za počinjena zvjerstva nad nedužnom srpskom djecom“, poručila je srpski član Predsjedništva BiH, Željka Cvijanović.

„Kada se takvi ljudi pojave na slobodi i kakvo god obrazloženje da date zbog čega ona može da se šeta, to ubija svaku mogućnost priče o nekom normalnom životu, pomirenju, vjere u institucije BiH“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.

Elfeta Veseli je ubila dvanaestogodišnjeg Slobodana Stojanovića 1992. godine. Prije toga ga je zvjerski mučila. Za ovaj stravičan zločin osuđena je na svega 13 godina zatvora. Pojavile su se informacije da i u zatvoru u kojem služi kaznu maltretira zatvorenice srpske i hrvatske nacionalnosti i da je navodno izjavila da bi, da se ponovo zarati, opet išla u rat.