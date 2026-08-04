Niko više i ne spominje visokog predstavnika?

Sve je isto, samo njega nema. Ovako bi se u BiH mogla opisati situacija bez visokog predstavnika. Nema ga više od mjesec dana i niko ga više i ne pominje. I sve u BiH funkcioniše, ili bolje reći ništa ne funkcioniše, baš kao i kada je bio tu.

Ništa nam dobro nisu donijeli, pa ova situacija ne bi trebalo da bude privremena, već trajna, jer BiH sa visokim predstavnikom je ništa drugo nego protektorat, kaže Sanja Vulić.

„Što je zla u BiH i intervencija na Opšti okvirni sporazum za mir, upravo su izvršili visoki predstavnici, i oni koji su bili legalni, i ovaj nelegalni i najbaksuzniji Šmit. Sve vrijeme je pokušavao da raspakuje Dejton, trudio se da istrijebi hrišćane sa područja BiH i apsolutno je narušavao konstitutivnost naroda“, rekla je Sanja Vulić, potpredsjednik SNSD-a.

Dobro je što smo došli u ovakvu situaciju, jer je sada svima jasno da možemo i trebamo funkcionisati bez tutorstva, smatra Branislav Borenović. Još samo da se na to naviknu i u Sarajevu.

„Tako da je period pred nama u kojem će, nadam se, biti dovoljno političke mudrosti i zrelosti, ali i odgovornosti međunarodne zajednice, da se konačno uđe u fazu definitivnog, formalnog zatvaranja OHR-a i da uđemo u fazu u kojoj će domaće institucije raditi svoj posao, u skladu sa Ustavom ove zemlje, konsenzusom, nikako drugačije“, rekao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u PD PS.

Ima i onih kojima nedostaje visoki predstavnik. Treba ga imenovati što prije, neophodan je, stav je bošnjačkih političara.

„Sve dok ne dođe do nekog unutrašnjeg dogovora u BiH, nama treba međunarodni nadzor, jer nismo dovoljno smogli ni političke pameti, ni demokratske zrelosti da sami funkcionišemo“, rekao je Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske.

Ne samo da se u diplomatskim krugovima ne govori o visokom predstavniku, već to više nije tema ni među političarima, a ovo više nisu udarne teme u informativnim emisijama. I to je dobro, smatraju analitičari.

„Ja mislim da je ovo početak našeg navikavanja da živimo bez OHR-a, što sam ja uvijek zagovarao. Mislim da je sramota u 21. vijeku imati stranca koji upravlja državom“, rekao je Dragomir Vuković, politički analitičar.

U mjesec i po dana propala su tri pokušaja imenovanja visokog predstavnika u BiH. Predstavnici zemalja članica PIK-a shvatili su, očigledno da se uzalud sastaju, jer dogovor ne mogu ili ne žele da postignu. Izgleda da su i Evropa i Amerika okupirane nekim drugim problemima, pa ni njima više nije bitno ko će u bijelu kuću na Miljacki.