Patrijarh Porfirije: Istina uvijek ostaje istina, a naša obaveza da pred Bogom pamtimo naše mučenike

Istina uvijek ostaje istina, a naša obaveza je da pred Bogom pamtimo naše mučenike, rekao je patrijarh Porfirije u besjedi tokom centralnog obilježavanja stradanja Srba u zločinačkoj akciji "Oluja" u Mrkonjić Gradu.

"Dični Krajišnici, pomaže Bog svima! Iz godine u godinu sabiramo se na različitim mjestima da pomenemo naše sunarodnike koji su ubijeni i proganani u toj akciji zvanoj "Oluja", rekao je Patrijarh Porfirije na početku besjede.

On je naglasio da nas je u Mrkonjić Gradu sabrala ljubav prema našim mučenicima koji su u tom užasnom progonu sa prostora Dalmacije, Like, Korduna i Banije nevino izgubili svoje živote.

"Sjećamo se onih koji su stradali na Petrovačkoj cesti, gdje su nevini prema Bogu otišli djeca, starci, žene. Moramo da pamtimo te nevine žrtve i stradalnike iz našeg roda. Rana čuva istina, a oslobađa mržnju iz srca. Vratimo se krojenima i okrenimo prema Bogu, da istinski razumijemo Hristove riječi: "Ljubi bližnjeg svoga, pa i neprijatelje svoje". Znamo da je teško da volimo svog neprijatelja, ipak Hristova zapovijest svakome od nas pokazuje put, kako bi očistili svoje srce i umnožavali radost, ljubav i mir", poručio je patrijarh Porfirije.

Voleći svoj narod postajemo sposobni da volimo i poštujemo i druge narode, kaže patrijarh Porfirije.

"U duhu hrišćanske i pravoslavne sabornosti treba da se izdignemo iznad podjela u našem narodu. Da budemo utvrđeni u istom razumu, u istoj misli. To su svetosavske riječi, koje nas pozivaju da se poznajemo kao braća. Pozvani smo da čuvamo mir i slogu među sobom, i da u dobrosusjedstvu živimo sa svim drugima", naglasio je patrijarh Porfirije.