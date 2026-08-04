Ijačić: Prebilovci su simbol stradanja, ali i vaskrsenja i snage srpskog naroda

Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Milica Ijačić poručila je da su Prebilovci jedno od najsvetijih mjesta srpskog stradanja, ali i simbol vaskrsenja, dostojanstva i snage da se, uprkos nezamislivim zločinima, život ponovo uzdigne.

Ijačićeva je naglasila da je srpski narod kroz vijekove prolazio kroz najteža iskušenja, ali da nikada nije odustao od svoje vjere, imena i postojanja.

„Zlo je mnogo puta pokušalo da ga slomi, jame su punjene kostima nevinih, ali duh naroda nije mogao biti uništen. Upravo zato srpski narod i danas stoji uspravno, svjestan da se istrajnošću, vjerom i pamćenjem čuva ono najvrijednije“, navela je Ijačićeva.

Ona je istakla da je stradanje prebilovačkih mučenika duboko urezano u kolektivno pamćenje srpskog naroda, a posebno Hercegovaca, kojima je to zavjet da nikada ne zaborave svoje žrtve.

„Naša obaveza nije da živimo u mržnji, već u istini. Da čuvamo sjećanje na nevino postradale, da potomcima prenosimo istoriju onakvu kakva jeste i da se molimo da se takvo zlo više nikada i nikome ne ponovi. Vječnaja pamjat prebilovačkim mučenicima“, poručila je Ijačićeva.