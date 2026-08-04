Sjećanje na egzodus i stradanje Srba

Sjećanje na “Oluju” počelo je parastosom u Hramu Hrista Spasitelja, nakon čega su kod Spomenika poginulim borcima Vojske Republike Srpske položeni vijenci i prislužene svijeće za sve stradale.

"Čitana su imena - mnoge znam lično ili poslije kad smo tragali za njima pa da kažem da još tragamo za još 612 čije sudbine nismo riješili", rekao je Savo Štrbac, direktor Dokumentaciono-informacionog centra Veritas.

"Današnje sabranje Srba iz svih krajeva iz Republike Srpske iz RES krajine pokazuju da smo mi jedan narod Srbi ma koliko drugi željeli da nas dijele na bosanske hrvatske Srbijance ili šta god već. Danas smo pokazali da smo jedan narod koji dijeli i herojstvo ali i stradanja", rekao je Viktor Nuždić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Oluja je za samo nekoliko dana izbrisala vijekovna srpska ognjišta u Krajini.

"Krenuli su ne znajući gdje idu, a znajući da ostavljaju iza sebe sve ono što su imali. Danas, 31. godinu kasnije – našli su svoje utočište, svoje domove, svoje domovine. Dvije domovine, dvije države – Republiku Srpsku i Republiku Srbiju", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Ovo je dan tuge i dan žalosti, mi smo ovdje da ne zaboravimo i da stvari nazovemo poravim imenom, poruka je zvaničnika Srpske.

"Slava junacima, a nama obaveza da nikad ne zaboravimo i da nikad više ne ustuknemo ni milimetar u poštovanju naših žrtava i traženju odgovornosti za one koji su ih pobili", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Nije upravo odgovarao zbog toga jer je sve ovo osmišljeno i u Hrvatskoj, a i na Zapadu. I zato su svi krivi za ovaj zločin zaštićeni i od strane Haškog tribunala i od strane zapadnih zemalja", rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Na tromeđi tri opštine, nedaleko od Sremskih Karlovaca, započeti su radovi na jedinstvenom spomen-kompleksu, gdje će biti uklesana imena svih poginulih, ubijenih i nestalih Srba sa prostora današnje Hrvatske.

"Mi treba tu lekciju da ostavimo budućim generacijama kao svedočanstvo da tamo gde nismo imali institucije, gde nismo imali svoju političku samostalnost, nažalost – naši preci su završavali u logorima, u jamama u kolonama – prognani, opljačkani, iznureni ili ubijeni", rekla je Milica Đurđević Stamenovski, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije.

Egzodus srpskog stanovništva pratili su strah, neizvjesnost i stradanje civila u izbjegličkim kolonama.

"Kada su već ljudi bili u kolonama i znalo se da ostaju bez svojih domova, gdje su sve u jedan kofer stavili – oni su ih i tada bombardovali i napadali, ni to im nije bilo dovoljno", rekao je Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke.

Tri decenije kasnije, mnoge porodice još tragaju za istinom i posmrtnim ostacima svojih najmilijih, dok pravda za ovaj zločin odgovorne i dalje nije stigla.