Stevandić: Helez isijava mržnju prema Srbima, a posebno prema predsjedniku Srbije

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da ministar odbrane u Savjetu ministar Zukan Helez isijava mržnju prema Srbima, a posebno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.
Stevandić je naveo da je Helez "pravosnažno presuđeni lažov i nasilnik bez imalo kulture i empatije".
- Bitange i ološi sanjaju da Vučić bude napadnut jače nego u Srebrenici ili možda ubijen. Takvima je mjesto u ludnici ili zatvoru - objavio je Stevandić na Iksu.
Z.Helez je pravosnažno presuđeni lažov i nasilnik bez imalo kulture i empatije, koji mržnju prema Srbima a posebno predsjedniku Vučiću bolesno isijava.— Nenad Stevandić (@nenad_stevandic) August 4, 2026
Bitange i ološi sanjaju da Vučić bude napadnut jače nego u Srebrenici ili možda ubijen.
Takvima je mjesto u ludnici ili zatvoru. pic.twitter.com/fOqPuyy0ue
Ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez rekao je danas da je policija Srednjobosanskog kanotona reagovala na navodno kršenje pravila prilikom obezbjeđenja predsjednika Srbije tokom njegovog jučerašnjeg boravka u Bugojnu, te naveo da je, kako kaže, "Vučić naučio da je Drina ipak granica".
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