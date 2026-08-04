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Stevandić: Helez isijava mržnju prema Srbima, a posebno prema predsjedniku Srbije

Autor:

ATV redakcija
04.08.2026 17:02

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Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da ministar odbrane u Savjetu ministar Zukan Helez isijava mržnju prema Srbima, a posebno predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Stevandić je naveo da je Helez "pravosnažno presuđeni lažov i nasilnik bez imalo kulture i empatije".

- Bitange i ološi sanjaju da Vučić bude napadnut jače nego u Srebrenici ili možda ubijen. Takvima je mjesto u ludnici ili zatvoru - objavio je Stevandić na Iksu.

Ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez rekao je danas da je policija Srednjobosanskog kanotona reagovala na navodno kršenje pravila prilikom obezbjeđenja predsjednika Srbije tokom njegovog jučerašnjeg boravka u Bugojnu, te naveo da je, kako kaže, "Vučić naučio da je Drina ipak granica".

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Tagovi :

Nenad Stevandić

Aleksandar Vučić

Zukan Helez

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