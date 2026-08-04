Karan: Država je garant slobode srpskog naroda

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je danas u Banjaluci da samo narod koji ima svoju državu nikada neće doživjeti egzodus i etničko čišćenje kakav su, nažalost, krajem proteklog vijeka doživjeli Srbi u hrvatskoj zločinačkoj i genocidnoj akciji "Oluja".

Karan je rekao novinarima da Republika Srpska danas odaje dužno poštovanje, pijetet i vječnu zahvalnost za 1.904 srpske žrtve pogroma u "Oluji".

"Nakon više od tri decenije saosjećamo sa svim porodicama i potomcima stradalih u etničkom čišćenju Hrvatske od Srba koje ima sve karakteristike genocida. Oni su nakon svega našli svoje dvije domovine - Srpsku i Srbiju. To je dokaz da samo narod koji ima svoju državu neće doživjeti takav egzodus i etničko čišćenje", rekao je Karan, koji je u banjalučkom Hramu Hrista Spasitelja prisustvovao parastosu za postradale u pogromu Srba iz Republike Srpske Krajine.

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On je naveo da Srbi moraju da gaje kulturu sjećanja da im se ne bi ponovila masovna stradanja iz proteklih ratova.

"Republika Srpska je jedini mogući okvir egzistencijalnog, političkog, identitetskog i nacionalnog bića našeg naroda. Jedan je srpski narod i jedna je naša istorija. Srbi gdje god da se nalaze treba da znaju da imaju dvije države Srpsku i Srbiju. To su snage koje će uvijek biti garanti zaštite našeg opstanka i jačanja našeg identiteta, nacionalnog i političkog bića", rekao je Karan, prenosi "Srna".